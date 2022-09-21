https://sputniknews.com.tr/20220921/avustralya-ordusunun-afganistandaki-katliamlarla-ilgili-videolari-10-kisi-oldurme-hakkimiz-var-1061452732.html
Avustralya ordusunun Afganistan'daki katliamlarla ilgili videoları: '10 kişi öldürme hakkımız var'
Avustralya ordusunun Afganistan'daki katliamlarla ilgili videoları: '10 kişi öldürme hakkımız var'
Avustralya ordusunun Afganistan'da sivillere yönelik katliamlarla alakalı bir dizi videosu gündem oldu. Videolarda askerlerin 'en fazla 10 kişi öldürme'... 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T09:42+0300
2022-09-21T09:42+0300
2022-09-21T09:42+0300
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nato
afganistan
avustralya
savaş suçu
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ABD ve diğer NATO ülkelerinin geçen yıl Afganistan'daki askeri varlığını sonlandırmasının ardından bu ülkelerin işlediği savaş suçlarına dair tartışmalar devam ediyor.ABC televizyonunun yayınladığı videolarda, Avustralyalı özel kuvvetler birliği 2. Komando Alayı'nın 9 yıllık operasyonları sırasında silahsız sivilleri öldürme üzerine konuşması dikkat çekti.Bir videoda, askerler her bir sivilin öldürmesi için '10'luk bir kota'dan bahsediyor. Bir asker kameramana "10 kotamız var. Kota 10" derken, ikinci asker 'kotayı' doldurabileceğini söyleyerek yanıt veriyor.Bu ifadeler, 2012'de Avustralyalı bir asker tarafından çekilen 90 saniyelik videoda yer alırken, başka bir videoda da bir askerin helikopterden silahsız sivillere ateş açtığı görülüyor.Üçüncü videoda ise iki Avustralyalı komandonun bir çiftçiyi gözaltına aldığı ve ardından bir Afgan askerinin sivili dövdüğü fark ediliyor.Videoların basına yansımasının ardından Avustralya'nın savaş suçları dairesi, komandoların bazıları hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.Ordudan yapılan açıklamada, 'Afganistan'daki operasyonlar da dahil olmak üzere, düşman zayiat rakamlarını performans, başarı veya etkinlik ölçüsü olarak kullanmadıklarını' belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20220822/cia-analisti-aledo-turk-yapimi-belgeselde-anlatti-afganistan-isgali-hataydi-1060243385.html
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abd, nato, afganistan, avustralya, savaş suçu
abd, nato, afganistan, avustralya, savaş suçu
Avustralya ordusunun Afganistan'daki katliamlarla ilgili videoları: '10 kişi öldürme hakkımız var'
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Avustralya ordusunun Afganistan'da sivillere yönelik katliamlarla alakalı bir dizi videosu gündem oldu. Videolarda askerlerin 'en fazla 10 kişi öldürme' talimatı aldıklarını söyledikleri görüldü.
ABD ve diğer NATO ülkelerinin geçen yıl Afganistan'daki askeri varlığını sonlandırmasının ardından bu ülkelerin işlediği savaş suçlarına dair tartışmalar devam ediyor.
ABC televizyonunun yayınladığı videolarda, Avustralyalı özel kuvvetler birliği 2. Komando Alayı'nın 9 yıllık operasyonları sırasında silahsız sivilleri öldürme üzerine konuşması dikkat çekti.
Bir videoda, askerler her bir sivilin öldürmesi için '10'luk bir kota'dan bahsediyor. Bir asker kameramana "10 kotamız var. Kota 10" derken, ikinci asker 'kotayı' doldurabileceğini söyleyerek yanıt veriyor.
Bu ifadeler, 2012'de Avustralyalı bir asker tarafından çekilen 90 saniyelik videoda yer alırken, başka bir videoda da bir askerin helikopterden silahsız sivillere ateş açtığı görülüyor.
Üçüncü videoda ise iki Avustralyalı komandonun bir çiftçiyi gözaltına aldığı ve ardından bir Afgan askerinin sivili dövdüğü fark ediliyor.
Videoların basına yansımasının ardından Avustralya'nın savaş suçları dairesi, komandoların bazıları hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, 'Afganistan'daki operasyonlar da dahil olmak üzere, düşman zayiat rakamlarını performans, başarı veya etkinlik ölçüsü olarak kullanmadıklarını' belirtti.