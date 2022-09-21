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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220921/avrupada-ulkeler-enerji-krizi-icin-500-milyar-euroya-yakin-para-harcayacak-1061479813.html
Avrupa'da ülkeler enerji krizi için 500 milyar euro'ya yakın para harcayacak
Avrupa'da ülkeler enerji krizi için 500 milyar euro'ya yakın para harcayacak
Avrupa Birliği enerji krizinden çıkış yolu arıyor. Avrupa ülkelerinin, enerji krizi için şimdiye kadar yaklaşık 500 milyar euro kaynak tahsis ettiği... 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T19:29+0300
2022-09-21T19:30+0300
avrupa'da enerji krizi
avrupa
enerji krizi
avrupa birliği
ukrayna
abd
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Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor.Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel, Avrupa ülkelerinin, haneleri ve işletmeleri yükselen enerji fiyatlarından korumaya yönelik ulusal tedbirlerine ilişkin araştırmasını yayımladı.Buna göre, enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle Eylül 2021 ile Eylül 2022 arasında pek çok Avrupa ülkesinde farklı önlemler devreye girdi.Avrupa ülkeleri, enerji krizi nedeniyle hazırladıkları çeşitli programlara 492.4 milyar euro'luk kaynak taahhüt etti.AB Komisyonu ise, geçen hafta enerji krizine yönelik acil durum planını açıklamıştı.Plan, düşük maliyetli elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılmasını, fosil yakıt firmalarından katkı alınmasını, elektrik talebinin düşürülmesini ve enerji şirketlerine likidite sağlanmasını içeriyordu.Ayrıca, buradan sağlanacak 140 milyar euro kaynakla halk ve işletmelere destek olunması öngörülüyor.Öte yandan, AB üyesi ülkelerin enerji bakanları, elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışa karşı alınacak önlemleri ve paketteki teklifleri görüşmek üzere 30 Eylül'de Brüksel'de olağanüstü toplantı gerçekleştirecek.
https://sputniknews.com.tr/20220914/ab-enerji-firmalarinin-gelirlerini-sinirlandirmaya-hazirlaniyor-1061175556.html
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avrupa, enerji krizi, avrupa birliği, ukrayna, abd
avrupa, enerji krizi, avrupa birliği, ukrayna, abd

Avrupa'da ülkeler enerji krizi için 500 milyar euro'ya yakın para harcayacak

19:29 21.09.2022 (güncellendi: 19:30 21.09.2022)
© SputnikAvrupa Birliği (AB)
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
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Avrupa Birliği enerji krizinden çıkış yolu arıyor. Avrupa ülkelerinin, enerji krizi için şimdiye kadar yaklaşık 500 milyar euro kaynak tahsis ettiği hesaplandı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor.
Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel, Avrupa ülkelerinin, haneleri ve işletmeleri yükselen enerji fiyatlarından korumaya yönelik ulusal tedbirlerine ilişkin araştırmasını yayımladı.
Buna göre, enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle Eylül 2021 ile Eylül 2022 arasında pek çok Avrupa ülkesinde farklı önlemler devreye girdi.
Avrupa ülkeleri, enerji krizi nedeniyle hazırladıkları çeşitli programlara 492.4 milyar euro'luk kaynak taahhüt etti.
AB Komisyonu ise, geçen hafta enerji krizine yönelik acil durum planını açıklamıştı.
Plan, düşük maliyetli elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılmasını, fosil yakıt firmalarından katkı alınmasını, elektrik talebinin düşürülmesini ve enerji şirketlerine likidite sağlanmasını içeriyordu.
Ayrıca, buradan sağlanacak 140 milyar euro kaynakla halk ve işletmelere destek olunması öngörülüyor.
Öte yandan, AB üyesi ülkelerin enerji bakanları, elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışa karşı alınacak önlemleri ve paketteki teklifleri görüşmek üzere 30 Eylül'de Brüksel'de olağanüstü toplantı gerçekleştirecek.
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
Avrupa'da enerji krizi
AB, enerji firmalarının gelirlerini sınırlandırmaya hazırlanıyor
14 Eylül, 14:41
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