https://sputniknews.com.tr/20220921/avrupada-ulkeler-enerji-krizi-icin-500-milyar-euroya-yakin-para-harcayacak-1061479813.html

Avrupa'da ülkeler enerji krizi için 500 milyar euro'ya yakın para harcayacak

Avrupa'da ülkeler enerji krizi için 500 milyar euro'ya yakın para harcayacak

Avrupa Birliği enerji krizinden çıkış yolu arıyor. Avrupa ülkelerinin, enerji krizi için şimdiye kadar yaklaşık 500 milyar euro kaynak tahsis ettiği... 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T19:29+0300

2022-09-21T19:29+0300

2022-09-21T19:30+0300

avrupa'da enerji krizi

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enerji krizi

avrupa birliği

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Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor.Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel, Avrupa ülkelerinin, haneleri ve işletmeleri yükselen enerji fiyatlarından korumaya yönelik ulusal tedbirlerine ilişkin araştırmasını yayımladı.Buna göre, enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle Eylül 2021 ile Eylül 2022 arasında pek çok Avrupa ülkesinde farklı önlemler devreye girdi.Avrupa ülkeleri, enerji krizi nedeniyle hazırladıkları çeşitli programlara 492.4 milyar euro'luk kaynak taahhüt etti.AB Komisyonu ise, geçen hafta enerji krizine yönelik acil durum planını açıklamıştı.Plan, düşük maliyetli elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılmasını, fosil yakıt firmalarından katkı alınmasını, elektrik talebinin düşürülmesini ve enerji şirketlerine likidite sağlanmasını içeriyordu.Ayrıca, buradan sağlanacak 140 milyar euro kaynakla halk ve işletmelere destek olunması öngörülüyor.Öte yandan, AB üyesi ülkelerin enerji bakanları, elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışa karşı alınacak önlemleri ve paketteki teklifleri görüşmek üzere 30 Eylül'de Brüksel'de olağanüstü toplantı gerçekleştirecek.

https://sputniknews.com.tr/20220914/ab-enerji-firmalarinin-gelirlerini-sinirlandirmaya-hazirlaniyor-1061175556.html

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