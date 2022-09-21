https://sputniknews.com.tr/20220921/avrupa-birligi-rus-komurune-uygulanan-yaptirimlari-hafifletti-1061461459.html

Avrupa Birliği, Rus kömürüne uygulanan yaptırımları hafifletti

Avrupa Birliği, Rus kömürüne uygulanan yaptırımları hafifletti

Avrupa Birliği (AB), uyguladığı yaptırımların Rusya'dan 3. ülkelere kömür sevkiyatına engel olmadığını, Avrupa şirketlerinin Rusya'dan diğer ülkelere kömür... 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T12:42+0300

2022-09-21T12:42+0300

2022-09-21T12:46+0300

avrupa'da enerji krizi

avrupa birliği

avrupa birliği

kömür

rusya

yaptırım

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AB Komisyonu, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların uygulanmasına yönelik yönergesini güncelledi.Yeni yönergede, AB yaptırımlarının diğer ülkelerin gıda ve enerji güvenliğini etkilemesinden kaçınılacağı belirtildi.Bu nedenle önceki yaptırım listesinde yer alan bazı malların 3. ülkelere transferine izin verilmesi gerektiğine dikkat çekilen yönergede, gübre, hayvan yemi, odun, çimento, kömür ve ilgili ürünlerin AB şirketleri tarafından veya AB toprakları üzerinden transit geçerek üçüncü ülkelere gönderilebileceği kaydedildi.Yönergede, bu işleme AB şirketlerinin finansman ve sigorta gibi hizmetleri sunulabileceğine işaret edildi.AB, nisan ayında Rusya'dan kömür satın alınması, ithal edilmesi veya AB'ye ulaştırılmasını yasaklayan 5. yaptırım paketini kabul etmişti.Yaptırım paketi, geçiş sürecinin sona ermesinin ardından ağustos ayında uygulamaya girmişti.AB Komisyonu'nun önceki yönergelerinde, Avrupa şirketlerinin söz konusu kömür gibi ürünlerin Rusya'dan AB dışındaki ülkelere gönderilmesinde de yer alamayacağı ifade dilmişti.Böylece, AB'nin Rusya'ya yönelik kömür yaptırımlarının kapsamı hafiflemiş oldu.

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