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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220921/avrupa-birligi-rus-komurune-uygulanan-yaptirimlari-hafifletti-1061461459.html
Avrupa Birliği, Rus kömürüne uygulanan yaptırımları hafifletti
Avrupa Birliği, Rus kömürüne uygulanan yaptırımları hafifletti
Avrupa Birliği (AB), uyguladığı yaptırımların Rusya'dan 3. ülkelere kömür sevkiyatına engel olmadığını, Avrupa şirketlerinin Rusya'dan diğer ülkelere kömür... 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T12:42+0300
2022-09-21T12:46+0300
avrupa'da enerji krizi
avrupa birliği
avrupa birliği
kömür
rusya
yaptırım
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AB Komisyonu, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların uygulanmasına yönelik yönergesini güncelledi.Yeni yönergede, AB yaptırımlarının diğer ülkelerin gıda ve enerji güvenliğini etkilemesinden kaçınılacağı belirtildi.Bu nedenle önceki yaptırım listesinde yer alan bazı malların 3. ülkelere transferine izin verilmesi gerektiğine dikkat çekilen yönergede, gübre, hayvan yemi, odun, çimento, kömür ve ilgili ürünlerin AB şirketleri tarafından veya AB toprakları üzerinden transit geçerek üçüncü ülkelere gönderilebileceği kaydedildi.Yönergede, bu işleme AB şirketlerinin finansman ve sigorta gibi hizmetleri sunulabileceğine işaret edildi.AB, nisan ayında Rusya'dan kömür satın alınması, ithal edilmesi veya AB'ye ulaştırılmasını yasaklayan 5. yaptırım paketini kabul etmişti.Yaptırım paketi, geçiş sürecinin sona ermesinin ardından ağustos ayında uygulamaya girmişti.AB Komisyonu'nun önceki yönergelerinde, Avrupa şirketlerinin söz konusu kömür gibi ürünlerin Rusya'dan AB dışındaki ülkelere gönderilmesinde de yer alamayacağı ifade dilmişti.Böylece, AB'nin Rusya'ya yönelik kömür yaptırımlarının kapsamı hafiflemiş oldu.
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avrupa birliği, avrupa birliği, kömür, rusya, yaptırım

Avrupa Birliği, Rus kömürüne uygulanan yaptırımları hafifletti

12:42 21.09.2022 (güncellendi: 12:46 21.09.2022)
© AAkömür
kömür - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
© AA
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Avrupa Birliği (AB), uyguladığı yaptırımların Rusya'dan 3. ülkelere kömür sevkiyatına engel olmadığını, Avrupa şirketlerinin Rusya'dan diğer ülkelere kömür taşımacılığı yapabileceğini, buna finansman ve sigorta gibi hizmetler de sunulabileceğini bildirdi.
AB Komisyonu, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların uygulanmasına yönelik yönergesini güncelledi.
Yeni yönergede, AB yaptırımlarının diğer ülkelerin gıda ve enerji güvenliğini etkilemesinden kaçınılacağı belirtildi.
Bu nedenle önceki yaptırım listesinde yer alan bazı malların 3. ülkelere transferine izin verilmesi gerektiğine dikkat çekilen yönergede, gübre, hayvan yemi, odun, çimento, kömür ve ilgili ürünlerin AB şirketleri tarafından veya AB toprakları üzerinden transit geçerek üçüncü ülkelere gönderilebileceği kaydedildi.
Yönergede, bu işleme AB şirketlerinin finansman ve sigorta gibi hizmetleri sunulabileceğine işaret edildi.
AB, nisan ayında Rusya'dan kömür satın alınması, ithal edilmesi veya AB'ye ulaştırılmasını yasaklayan 5. yaptırım paketini kabul etmişti.
Yaptırım paketi, geçiş sürecinin sona ermesinin ardından ağustos ayında uygulamaya girmişti.
AB Komisyonu'nun önceki yönergelerinde, Avrupa şirketlerinin söz konusu kömür gibi ürünlerin Rusya'dan AB dışındaki ülkelere gönderilmesinde de yer alamayacağı ifade dilmişti.
Böylece, AB'nin Rusya'ya yönelik kömür yaptırımlarının kapsamı hafiflemiş oldu.
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