https://sputniknews.com.tr/20220921/aselsandan-318-milyon-dolarlik-satis-sozlesmesi-1061480059.html
ASELSAN'dan 31.8 milyon dolarlık satış sözleşmesi
ASELSAN'dan 31.8 milyon dolarlık satış sözleşmesi
ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik aviyonik sistemleri kapsayan, 31.8 milyon ABD doları tutarında satış sözleşmesi imzalandığını... 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T19:33+0300
2022-09-21T19:33+0300
2022-09-21T19:33+0300
savunma
aselsan
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ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik olarak aviyonik sistemleri kapsayan, toplam bedeli 31 milyon 807 bin 273.61 ABD doları tutarında bir satış sözleşmesi imzalamıştır." ifadesine yer verildi.Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2023-2024 yıllarında gerçekleştirileceği belirtildi.
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aselsan
ASELSAN'dan 31.8 milyon dolarlık satış sözleşmesi
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ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik aviyonik sistemleri kapsayan, 31.8 milyon ABD doları tutarında satış sözleşmesi imzalandığını duyurdu.
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik olarak aviyonik sistemleri kapsayan, toplam bedeli 31 milyon 807 bin 273.61 ABD doları tutarında bir satış sözleşmesi imzalamıştır." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2023-2024 yıllarında gerçekleştirileceği belirtildi.