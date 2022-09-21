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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220921/almanya-basbakani-olaf-scholzdan-turkiyeye-ovgu-1061471936.html
Almanya Başbakanı Scholz'dan Türkiye'ye övgü
Almanya Başbakanı Scholz'dan Türkiye'ye övgü
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada Ukrayna'daki tahılın yeniden ihracının sağlanmasına arabuluculuk eden Türkiye'nin büyük... 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T16:10+0300
2022-09-21T16:13+0300
ukrayna krizi
olaf scholz
almanya
türkiye
bm genel kurulu
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'daki tahılın yeniden ihracının sağlanmasına arabuluculuk eden Türkiye'nin takdiri hak ettiğini söyledi. Scholz, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Genel Sekreter Antonio Guterres ve Türkiye'nin arabuluculuğuyla tahıl ihracatının yeniden mümkün kılınması, büyük bir takdiri hak etmektedir" dedi.Başbakan Scholz, ülkesinin Ukrayna'yı gıda ihracatı konusunda desteklediğini vurguladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştiren Scholz, "Putin bu savaşı tek bir amaçla yürütüyor; Ukrayna'yı ele geçirmek. Kendi kaderini tayin hakkı ve siyasi bağımsızlık onun için önemli değil. Bunun için tek bir kelime var; bu, düpedüz emperyalizmdir. Emperyalizmin geri dönüşü sadece Avrupa için bir felaket değildir. Bu, aynı zamanda emperyalizm ve yeni sömürgeciliğin antitezi olan küresel barış düzenimiz için de bir felakettir. İşte bu nedenle 141 devletin bu salonda Rus fetih savaşını kesin bir dille kınaması çok önemlidir" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220920/abnin-sio-elestirilerine-ak-partili-turandan-yanit-turkiyenin-rotasini-sadece-millet-cizer-1061424462.html
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olaf scholz, almanya, türkiye, bm genel kurulu
olaf scholz, almanya, türkiye, bm genel kurulu

Almanya Başbakanı Scholz'dan Türkiye'ye övgü

16:10 21.09.2022 (güncellendi: 16:13 21.09.2022)
© AFP 2022 / ANGELA WEISSOlaf Scholz
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
© AFP 2022 / ANGELA WEISS
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada Ukrayna'daki tahılın yeniden ihracının sağlanmasına arabuluculuk eden Türkiye'nin büyük bir takdiri hak ettiğini söyledi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'daki tahılın yeniden ihracının sağlanmasına arabuluculuk eden Türkiye'nin takdiri hak ettiğini söyledi.
Scholz, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Genel Sekreter Antonio Guterres ve Türkiye'nin arabuluculuğuyla tahıl ihracatının yeniden mümkün kılınması, büyük bir takdiri hak etmektedir" dedi.
Başbakan Scholz, ülkesinin Ukrayna'yı gıda ihracatı konusunda desteklediğini vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştiren Scholz, "Putin bu savaşı tek bir amaçla yürütüyor; Ukrayna'yı ele geçirmek. Kendi kaderini tayin hakkı ve siyasi bağımsızlık onun için önemli değil. Bunun için tek bir kelime var; bu, düpedüz emperyalizmdir. Emperyalizmin geri dönüşü sadece Avrupa için bir felaket değildir. Bu, aynı zamanda emperyalizm ve yeni sömürgeciliğin antitezi olan küresel barış düzenimiz için de bir felakettir. İşte bu nedenle 141 devletin bu salonda Rus fetih savaşını kesin bir dille kınaması çok önemlidir" diye konuştu.
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