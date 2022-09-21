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https://sputniknews.com.tr/20220921/afad-suriyede-68-bin-713-briket-ev-insa-edildi-1061474114.html
AFAD: Suriye'de 68 bin 713 briket ev inşa edildi
AFAD: Suriye'de 68 bin 713 briket ev inşa edildi
AFAD, Suriye'deki 284 farklı noktada projelendirilen, 86 bin 481 briket evin, 68 bin 713’ünün tamamlandığını duyurdu. 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T16:56+0300
2022-09-21T16:59+0300
afad
türkiye
suriye
briket ev
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarının desteği ile Suriye’de projelendirilen briket evler hızla tamamlanıyor. Konu ile ilgili başkanlığa ait sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.AFAD tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
https://sputniknews.com.tr/20220620/catakli-1-milyon-suriyelinin-gonullu-geri-donusune-yonelik-240-bin-konut-yapilacak-1057666668.html
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afad, suriye, briket ev
afad, suriye, briket ev

AFAD: Suriye'de 68 bin 713 briket ev inşa edildi

16:56 21.09.2022 (güncellendi: 16:59 21.09.2022)
© İHASuriye'de briket ev
Suriye'de briket ev - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
© İHA
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AFAD, Suriye'deki 284 farklı noktada projelendirilen, 86 bin 481 briket evin, 68 bin 713’ünün tamamlandığını duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarının desteği ile Suriye’de projelendirilen briket evler hızla tamamlanıyor. Konu ile ilgili başkanlığa ait sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.
AFAD tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, çadırlarda zor şartlar altında yaşayan Suriyeli kardeşlerimiz için yapılan briket ev projesi hızla devam ediyor. Bu yolda, elini taşın altına koyan tüm STK’larımıza teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Başkanımız Yunus Sezer, savaş nedeniyle evlerini kaybeden Suriyeli kardeşlerimizin daha insani şartlarda yaşamasını sağlamak için inşa edilen briket evleri yerinde inceledi. AFAD Başkanlığımız koordinasyonunda STK'larımızın desteğiyle, Suriye'deki 284 farklı noktada projelendirilen, 86 bin 481 briket evin, 68 bin 713’ü tamamlandı. Tamamlanan briket evlere bugüne kadar 64 bin 97 aile yerleşti. Yıl sonu hedefimiz 100 bin briket ev.”
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