https://sputniknews.com.tr/20220920/yonetmen-woody-allen-emekli-olacagi-iddialarini-yalanladi-1061423411.html

Yönetmen Woody Allen emekli olacağı iddialarını yalanladı

Yönetmen Woody Allen emekli olacağı iddialarını yalanladı

İspanyol gazetesi La Vanguardia'ya verdiği röportajın ardından emekli olacağı haberleri çıkan Woody Allen'ın temsilcisi, çıkan haberleri yalanladı. 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T15:36+0300

2022-09-20T15:36+0300

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woody allen

yaşam

yönetmen

emeklilik

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Yönetmen Woody Allen, emekliye ayrılacağı iddialarını yalanladı. Allen, 'Wasp 22' filminden önce La Vanguardia'ya verdiği röportajda bir sonraki filminin son filmi olacağına dair bir ifade kullanmadığını belirtti.Beyazperde'nin aktardığı habere göre, yönetmenin emekli olacağı haberi, Allen'ın Avrupa'da çekilecek 'Wasp 22' filminden önce La Vanguardia'ya verdiği ve "İlke olarak benim fikrim, daha fazla film yapmak değil, yazmaya odaklanmak" dediği bir röportajdan çıktı. Allen, Haziran ayında Alec Baldwin ile gerçekleştirdiği röportajında 'bir ya da iki film daha yöneteceğini' ama sinema salonunda film izleme deneyiminin azalması nedeniyle 'heyecanının gittiğini' belirtmişti.'Şu anda emekli olmaya hiç niyeti yok'86 yaşındaki yönetmen adına yayınlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

https://sputniknews.com.tr/20190710/Woody-allen-buyuk-olasilikla-film-setinde-olurum-1039614640.html

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woody allen, yönetmen, emeklilik