https://sputniknews.com.tr/20220920/yonetmen-woody-allen-emekli-olacagi-iddialarini-yalanladi-1061423411.html
Yönetmen Woody Allen emekli olacağı iddialarını yalanladı
Yönetmen Woody Allen emekli olacağı iddialarını yalanladı
İspanyol gazetesi La Vanguardia'ya verdiği röportajın ardından emekli olacağı haberleri çıkan Woody Allen'ın temsilcisi, çıkan haberleri yalanladı. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T15:36+0300
2022-09-20T15:36+0300
2022-09-20T15:44+0300
woody allen
yaşam
yönetmen
emeklilik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102269/83/1022698378_0:193:2253:1460_1920x0_80_0_0_356cc398fcc7dbb5c95277d16cc916cf.jpg
Yönetmen Woody Allen, emekliye ayrılacağı iddialarını yalanladı. Allen, 'Wasp 22' filminden önce La Vanguardia'ya verdiği röportajda bir sonraki filminin son filmi olacağına dair bir ifade kullanmadığını belirtti.Beyazperde'nin aktardığı habere göre, yönetmenin emekli olacağı haberi, Allen'ın Avrupa'da çekilecek 'Wasp 22' filminden önce La Vanguardia'ya verdiği ve "İlke olarak benim fikrim, daha fazla film yapmak değil, yazmaya odaklanmak" dediği bir röportajdan çıktı. Allen, Haziran ayında Alec Baldwin ile gerçekleştirdiği röportajında 'bir ya da iki film daha yöneteceğini' ama sinema salonunda film izleme deneyiminin azalması nedeniyle 'heyecanının gittiğini' belirtmişti.'Şu anda emekli olmaya hiç niyeti yok'86 yaşındaki yönetmen adına yayınlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
https://sputniknews.com.tr/20190710/Woody-allen-buyuk-olasilikla-film-setinde-olurum-1039614640.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102269/83/1022698378_306:0:2253:1460_1920x0_80_0_0_9dc95fbceee4e9ec14f97877ef357a96.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
woody allen, yönetmen, emeklilik
woody allen, yönetmen, emeklilik
Yönetmen Woody Allen emekli olacağı iddialarını yalanladı
15:36 20.09.2022 (güncellendi: 15:44 20.09.2022) Abone ol
İspanyol gazetesi La Vanguardia'ya verdiği röportajın ardından emekli olacağı haberleri çıkan Woody Allen'ın temsilcisi, çıkan haberleri yalanladı.
Yönetmen Woody Allen, emekliye ayrılacağı iddialarını yalanladı. Allen, 'Wasp 22' filminden önce La Vanguardia'ya verdiği röportajda bir sonraki filminin son filmi olacağına dair bir ifade kullanmadığını belirtti.
Beyazperde'nin aktardığı habere göre, yönetmenin emekli olacağı haberi, Allen'ın Avrupa'da çekilecek 'Wasp 22' filminden önce La Vanguardia'ya verdiği ve "İlke olarak benim fikrim, daha fazla film yapmak değil, yazmaya odaklanmak" dediği bir röportajdan çıktı. Allen, Haziran ayında Alec Baldwin ile gerçekleştirdiği röportajında 'bir ya da iki film daha yöneteceğini' ama sinema salonunda film izleme deneyiminin azalması nedeniyle 'heyecanının gittiğini' belirtmişti.
'Şu anda emekli olmaya hiç niyeti yok'
86 yaşındaki yönetmen adına yayınlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Woody Allen asla emekli olduğunu söylemedi, başka bir roman yazdığını da söylemedi. Sinema deneyimini çok seven biri olduğu için doğrudan veya hızlı bir şekilde dijital yayın platformlarına giden filmler yapmanın onun için eğlenceli olmadığını, bu nedenle film yapmamayı düşündüğünü söyledi. Şu anda emekli olmaya hiç niyeti yok ve 50. filmi olacak olan yeni filmini Paris'te çekmek için çok heyecanlı."