https://sputniknews.com.tr/20220920/yeryuzundeki-karinca-nufusuyla-ilgili-yeni-hesaplamadan-tasavvur-edilemez-bir-sayi-cikti-1061422726.html

Yeryüzündeki karınca nüfusuyla ilgili yeni hesaplamadan tasavvur edilemez bir sayı çıktı

Yeryüzündeki karınca nüfusuyla ilgili yeni hesaplamadan tasavvur edilemez bir sayı çıktı

Yeni yayımlanan bir araştırma, Dünya'da en az 20 katrilyon karınca olduğunu hesapladı. 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T15:24+0300

2022-09-20T15:24+0300

2022-09-20T16:02+0300

yaşam

karınca

nüfus

ekosistem

sayı

hesap

tahmin

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dergi

araştırma

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İnsan faaliyetlerinin neden olduğu çevre sorunlarından ötürü arılar gibi karıncaların da sayılarının hızla azalıp azalmadığına dair endişelerin yükseldiği dönemde, ABD'nin Ulusal Bilimler Akademisi'nin Bildiriler (PNAS) dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre tasavvur edilemeyecek kadar çok karınca var. Muhtemelen gerçek sayının altında bir tahminEn az 20 katrilyon karıncanın mevcut olduğunu hesaplayan araştırmada, muhtemelen bu hayrete şayan rakamın bile gerçek sayının altında bir tahmini yansıttığı dile getirildi.Olmazsa olmazYeryüzündeki ekosistemlerin vazgeçilmez bir parçası olan karıncaların küresel nüfusunu belirlemek, iklim değişikliğinden kaynaklananlar dahil habitatlarındaki değişikliklerin sonuçlarını ölçmek açısından önem taşıyor.Karıncalar, ekosistemlerde tohumları dağıtarak, organizmalara ev sahipliği yaparak, ya yırtıcı ya da av olarak hizmet ederek önemli roller oynuyor.Önceki tahminler çok daha küçüktüDaha önce küresel karınca nüfusunu hesaplamaya çalışan bazı araştırmalar, 20 milyon milyar anlamına gelen 20 katrilyondan çok daha küçük sayılar tahmin etmişti. 465 çalışmayı analiz ettilerPNAS'ta yayımlanan yeni girişim, yerel olarak sahada karınca sayısını ölçen 465 çalışmayı analiz etti.Yüzlerce çalışmada iki standart teknik kullanıldı: Belirli bir süre boyunca geçen karıncaları yakalayan tuzaklar kurmak veya yerdeki belirli bir yaprak parçasındaki karıncaların sayısını analiz etmek.Orta Afrika ve Asya'dan yeterli veri yokÇalışmalar tüm kıtalarda gerçekleştirilmiş olsa da, Orta Afrika ve Asya dahil bazı büyük bölgelerden çok az veri vardı veya hiç veri yoktu.Dolayısıyla yeni araştırmada "Dünyadaki gerçek karınca bolluğunun tahmin edilenden çok daha yüksek olması muhtemel. Böcek çeşitliliğinin kapsamlı bir resmini elde etmek için kalan boşlukları doldurmamız son derece önemli" denildi. 3'te 2'si tropikal ormanlar ve savanlarda yaşıyorYeryüzü çapında karıncaların 15 bin 700'den fazla isimlendirilmiş türü ve alt türü var ve bir o kadar tanımlanmamış tür daha olduğu sanılıyor. Ancak bunların yaklaşık üçte ikisi yalnızca iki tür ekosistemde mevcut: Tropikal ormanlar ve savanlar.12 megaton kuru karbonluk kütleKarıncaların tahmini sayısına göre toplam küresel biyokütlelerinin 12 megaton kuru karbon olduğu düşünülüyor ki, bu, yaban kuşları ve memelilerin toplamından daha fazla, insanların ise yüzde 20'sinden fazlasına tekabül ediyor. Sırada karıncaların nüfus yoğunluğunu etkileyen çevresel etkenlerin incelenmesi var.

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