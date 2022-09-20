Van Gölü'nde 32.2 metre uzunluğunda mikrobiyalit görüntülendi

© DHA İnsanların mikrobiyalitleri taş zannedebildiğini kaydeden Ceylan, "Taş olsa büyüyemez. Buna 'Van Gölü mercanları' diyoruz. Bunlar büyüyen canlılar ve Van Gölü için çok önemli. Mikrobiyalitler dünyada da çok önemi. Birçok ülkede kayıt altına alındı ama Türkiye'de mikrobiyalitlerin olduğu tek yer Van Gölü. İnsanlar için bu cazip. İçlerinden tatlı su kaynakları çıkıyor, bunları da görüntüledik. Bu tür şeyler bizi heyecanlandırıyor. Bu gelişmeden sonra dalış için çok sayıda insan buraya gelecek. Bu da Van için büyük bir katkı olacaktır" ifadelerini kullandı.