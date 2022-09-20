https://sputniknews.com.tr/20220920/ukrayna-abdden-f-16lari-ancak-2-3-yil-sonra-alabilecek-1061438219.html
‘Ukrayna, ABD'den F-16’ları ancak 2-3 yıl sonra alabilecek’
‘Ukrayna, ABD'den F-16’ları ancak 2-3 yıl sonra alabilecek’
ABD’nin Avrupa ve Afrika’daki Hava Kuvvetleri’nin Komutanı Orgeneral James Hecker, Ukrayna’nın yakında ABD’den F-16 savaş uçaklarını alma ihtimalinin küçük... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T20:48+0300
2022-09-20T20:48+0300
2022-09-20T20:48+0300
savunma
ukrayna
rusya
abd
f-16
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Politico gazetesinin aktardığına göre, bunun lojistik sorunlarla ve Ukraynalı pilotların eğitilmesi ihtiyacıyla bağlantılı olduğunu anlatan Hecker, fakat gelecekte F-16’ların Ukrayna’ya sağlanabileceğini kaydetti.Haberde, Batı’nın silah sevkiyatlarını geciktirmesinin, Ukrayna’yı hayal kırıklığına uğrattığının altı çizilirken Hecker, Ukrayna’nın “şimdi ihtiyaç duyduğu tüm silahlara sahip” olduğunu düşünüyor.ABD’li general, Ukrayna’nın hava kuvvetleri filosunun yüzde 80’ini korumayı başardığını iddia etti.
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ukrayna, rusya, abd, f-16
ukrayna, rusya, abd, f-16
‘Ukrayna, ABD'den F-16’ları ancak 2-3 yıl sonra alabilecek’
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ABD’nin Avrupa ve Afrika’daki Hava Kuvvetleri’nin Komutanı Orgeneral James Hecker, Ukrayna’nın yakında ABD’den F-16 savaş uçaklarını alma ihtimalinin küçük olduğunu, böyle bir karar verilse dahi uçakların ancak 2-3 yıl sonra gönderileceğini belirtti.
Politico gazetesinin aktardığına göre, bunun lojistik sorunlarla ve Ukraynalı pilotların eğitilmesi ihtiyacıyla bağlantılı olduğunu anlatan Hecker, fakat gelecekte F-16’ların Ukrayna’ya sağlanabileceğini kaydetti.
Haberde, Batı’nın silah sevkiyatlarını geciktirmesinin, Ukrayna’yı hayal kırıklığına uğrattığının altı çizilirken Hecker, Ukrayna’nın “şimdi ihtiyaç duyduğu tüm silahlara sahip” olduğunu düşünüyor.
ABD’li general, Ukrayna’nın hava kuvvetleri filosunun yüzde 80’ini korumayı başardığını iddia etti.