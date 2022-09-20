https://sputniknews.com.tr/20220920/ukrayna-abdden-f-16lari-ancak-2-3-yil-sonra-alabilecek-1061438219.html

‘Ukrayna, ABD'den F-16’ları ancak 2-3 yıl sonra alabilecek’

‘Ukrayna, ABD'den F-16’ları ancak 2-3 yıl sonra alabilecek’

ABD’nin Avrupa ve Afrika’daki Hava Kuvvetleri’nin Komutanı Orgeneral James Hecker, Ukrayna’nın yakında ABD’den F-16 savaş uçaklarını alma ihtimalinin küçük... 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T20:48+0300

2022-09-20T20:48+0300

2022-09-20T20:48+0300

savunma

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rusya

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f-16

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Politico gazetesinin aktardığına göre, bunun lojistik sorunlarla ve Ukraynalı pilotların eğitilmesi ihtiyacıyla bağlantılı olduğunu anlatan Hecker, fakat gelecekte F-16’ların Ukrayna’ya sağlanabileceğini kaydetti.Haberde, Batı’nın silah sevkiyatlarını geciktirmesinin, Ukrayna’yı hayal kırıklığına uğrattığının altı çizilirken Hecker, Ukrayna’nın “şimdi ihtiyaç duyduğu tüm silahlara sahip” olduğunu düşünüyor.ABD’li general, Ukrayna’nın hava kuvvetleri filosunun yüzde 80’ini korumayı başardığını iddia etti.

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