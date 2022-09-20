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https://sputniknews.com.tr/20220920/trabzonda-kadin-polis-memuru-evinde-olu-bulundu--1061403550.html
Trabzon'da kadın polis memuru evinde ölü bulundu
Trabzon'da kadın polis memuru evinde ölü bulundu
Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde 45 yaşındaki polis memuru İlknur Erim Bahadır'ın cansız bedeni, başından silahla vurulmuş halde evinde bulundu. Beylik tabancası... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T03:01+0300
2022-09-20T03:01+0300
türkiye
trabzon
beşikdüzü
kadın
polis
cinayet
ölüm
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Trabzon Beşikdüzü'nde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki polis lojmanlarından akşam saatlerinde silah sesi geldiğini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kapıyı kırarak eve giren ekipler, polis memuru İlknur Erim Bahadır'ı başından silahla vurulmuş halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bahadır’ın hayatını kaybettiğini belirledi.Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 1 çocuk annesi İlknur Erim Bahadır'ın cansız bedeninin yanında beylik tabancası ve 1 boş kovan bulundu. Bahadır’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220816/genc-kadin-polisi-4-kez-aramasina-ragmen-eski-esi-tarafindan-olduruldu-1059979409.html
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trabzon, beşikdüzü, kadın, polis, cinayet, ölüm
trabzon, beşikdüzü, kadın, polis, cinayet, ölüm

Trabzon'da kadın polis memuru evinde ölü bulundu

03:01 20.09.2022
© DHATrabzon’un Beşikdüzü ilçesinde 45 yaşındaki polis memuru İlknur Erim Bahadır'ın cansız bedeni, başından silahla vurulmuş halde evinde bulundu. Beylik tabancası yanında bulunan Bahadır’ın ölümü araştırılıyor.
Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde 45 yaşındaki polis memuru İlknur Erim Bahadır'ın cansız bedeni, başından silahla vurulmuş halde evinde bulundu. Beylik tabancası yanında bulunan Bahadır’ın ölümü araştırılıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© DHA
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Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde 45 yaşındaki polis memuru İlknur Erim Bahadır'ın cansız bedeni, başından silahla vurulmuş halde evinde bulundu. Beylik tabancası yanında bulunan Bahadır’ın ölümü araştırılıyor.
Trabzon Beşikdüzü'nde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki polis lojmanlarından akşam saatlerinde silah sesi geldiğini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Kapıyı kırarak eve giren ekipler, polis memuru İlknur Erim Bahadır'ı başından silahla vurulmuş halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bahadır’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 1 çocuk annesi İlknur Erim Bahadır'ın cansız bedeninin yanında beylik tabancası ve 1 boş kovan bulundu.
Bahadır’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Genç kadın, polisi 4 kez aramasına rağmen eski eşi tarafından öldürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
YAŞAM
Genç kadın, polisi 4 kez aramasına rağmen eski eşi tarafından öldürüldü
16 Ağustos, 09:33
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