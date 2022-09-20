https://sputniknews.com.tr/20220920/trabzonda-kadin-polis-memuru-evinde-olu-bulundu--1061403550.html

Trabzon'da kadın polis memuru evinde ölü bulundu

Trabzon'da kadın polis memuru evinde ölü bulundu

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde 45 yaşındaki polis memuru İlknur Erim Bahadır'ın cansız bedeni, başından silahla vurulmuş halde evinde bulundu. Beylik tabancası... 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T03:01+0300

2022-09-20T03:01+0300

2022-09-20T03:01+0300

türkiye

trabzon

beşikdüzü

kadın

polis

cinayet

ölüm

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Trabzon Beşikdüzü'nde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki polis lojmanlarından akşam saatlerinde silah sesi geldiğini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kapıyı kırarak eve giren ekipler, polis memuru İlknur Erim Bahadır'ı başından silahla vurulmuş halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bahadır’ın hayatını kaybettiğini belirledi.Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 1 çocuk annesi İlknur Erim Bahadır'ın cansız bedeninin yanında beylik tabancası ve 1 boş kovan bulundu. Bahadır’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220816/genc-kadin-polisi-4-kez-aramasina-ragmen-eski-esi-tarafindan-olduruldu-1059979409.html

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trabzon, beşikdüzü, kadın, polis, cinayet, ölüm