https://sputniknews.com.tr/20220920/taksimde-23-kisinin-onunde-yolda-laf-tartismasina-girdigi-adami-oldurdu-1061429551.html
Taksim'de 23 kişinin önünde yolda laf tartışmasına girdiği adamı öldürdü
Taksim'de 23 kişinin önünde yolda laf tartışmasına girdiği adamı öldürdü
İstanbul Taksim'de alkollü olduğu öğrenilen Ayhan Y., yolda kavga ettiği Ahmet Türkoğlu'nu bıçaklayarak öldürdü. Cinayet anı güvenlik kameraları tarafından... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T17:38+0300
2022-09-20T17:38+0300
2022-09-20T17:38+0300
yaşam
taksim
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1061429676_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_5ad6541ccc8241471fb0b031e111e0c8.jpg
İstanbul Taksim'de önceki gün meydana gelen olayda alkollü olduğu öğrenilen Ahmet Türkoğlu (42), yolda yürürken karşılaştığı kendisi gibi alkollü olan Ayhan Y. (42) ile tartışmaya başladı.DHA'da yer alan habere göre kısa sürede kavgaya dönüşen olay sırasında Ayhan Y., Ahmet Türkoğlu'nu bıçaklamaya başladı. Çevredeki kalabalığın gözleri önünde meydana gelen olay sonucunda 8 yerinden bıçaklanan Ahmet Türkoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı.Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemede cinayet anının bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi.Dakikalarca süren ve cinayetle biten kavganın onlarca kişinin önünde meydana geldiği ancak kimsenin olaya müdahale etmediği görüldü.Şüpheli yakalandıGörüntülerde çevrede toplanan kalabalığın yol ortasında kavga eden kişileri ellerini arkada birleştirerek dakikalarca seyrettikleri tespit edildi. Yapılan incelemede 23 kişinin birkaç metre uzaklarında meydana gelen olaya müdahale etmeden seyrettikleri belirlendi.Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayda sonra kaçan Ayhan Y.'nin Eyüpsultan'da saklandığını belirledi. Düzenlenen operasyonla şüpheli gözaltına alındı.Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli Ayhan Y. olay sırasında çok alkollü olduğunu ve olayı hatırlamadığını söyledi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
taksim
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1061429676_99:0:710:458_1920x0_80_0_0_e147ad15ef55fca9bdfd0fbf229125cf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
taksim, istanbul
Taksim'de 23 kişinin önünde yolda laf tartışmasına girdiği adamı öldürdü
Abone ol
İstanbul Taksim'de alkollü olduğu öğrenilen Ayhan Y., yolda kavga ettiği Ahmet Türkoğlu'nu bıçaklayarak öldürdü. Cinayet anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Cinayet görüntüsüne ilişkin yapılan incelemede, 23 kişinin birkaç metre uzağında meydana gelen olaya müdahale etmeden seyrettikleri belirlendi
İstanbul Taksim'de önceki gün meydana gelen olayda alkollü olduğu öğrenilen Ahmet Türkoğlu (42), yolda yürürken karşılaştığı kendisi gibi alkollü olan Ayhan Y. (42) ile tartışmaya başladı.
DHA'da yer alan habere göre kısa sürede kavgaya dönüşen olay sırasında Ayhan Y., Ahmet Türkoğlu'nu bıçaklamaya başladı. Çevredeki kalabalığın gözleri önünde meydana gelen olay sonucunda 8 yerinden bıçaklanan Ahmet Türkoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı.
Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemede cinayet anının bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi.
Dakikalarca süren ve cinayetle biten kavganın onlarca kişinin önünde meydana geldiği ancak kimsenin olaya müdahale etmediği görüldü.
Şüpheli yakalandı
Görüntülerde çevrede toplanan kalabalığın yol ortasında kavga eden kişileri ellerini arkada birleştirerek dakikalarca seyrettikleri tespit edildi. Yapılan incelemede 23 kişinin birkaç metre uzaklarında meydana gelen olaya müdahale etmeden seyrettikleri belirlendi.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayda sonra kaçan Ayhan Y.'nin Eyüpsultan'da saklandığını belirledi. Düzenlenen operasyonla şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli Ayhan Y. olay sırasında çok alkollü olduğunu ve olayı hatırlamadığını söyledi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.