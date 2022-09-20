https://sputniknews.com.tr/20220920/super-ligden-6-kulup-pfdkya-gonderildi-1061442446.html

Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ya gönderildi

Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ya gönderildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T22:21+0300

2022-09-20T22:21+0300

2022-09-20T22:21+0300

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spor toto süper lig

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profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

türkiye futbol federasyonu (tff)

ceza

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TFF'den yapılan açıklamada, kurulun Galatasaray'ı saha olayları ve talimatlara aykırı hareket, Fenerbahçe'yi çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor'u çirkin ve kötü tezahürat, Trabzonspor ve Adana Demirspor'u ise saha olayları nedeniyle disipline gönderdiği belirtildi.Öte yandan Medipol Başakşehir'den Mahmut Tekdemir ile Fraport TAV Antalyaspor futbolcuları Soner Aydoğdu ile Shoya Nakajima'nın kural dışı hareketleri gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.Ayrıca HangiKredi Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar'ın sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği aktarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220909/super-ligde-transferlerin-yas-ortalamasi-26-oldu-1060996526.html

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süper lig, spor toto süper lig, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff), ceza