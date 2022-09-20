https://sputniknews.com.tr/20220920/savciyim-diyerek-356-bin-tl-dolandiran-supheli-tutuklandi-1061410663.html
'Savcıyım' diyerek 356 bin TL dolandıran şüpheli tutuklandı
'Savcıyım' diyerek 356 bin TL dolandıran şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te telefonla aradığı kişiyi kendisini savcı olarak tanıtıp suçlamalar yönelterek 356 bin lira dolandıran şüpheli, yakalanıp, tutuklandı. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T10:49+0300
2022-09-20T10:49+0300
2022-09-20T10:49+0300
türkiye
gaziantep
savcı
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Gaziantep'te, bir vatandaş polise başvurup, telefonla arayan kişinin kendisini savcı olarak tanıttığı, kendisine terör örgütü ile irtibatı bulunduğu suçlamasını yönelttiğini, bundan kurtarmak için para istediği, kendisinin de evde bulunan 356 bin lirayı söylenen yere bıraktığını, bir daha da kendisine ulaşamadığını belirterek şikayetçi oldu.Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, paranın bırakıldığı bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından, şüphelinin 'nitelikli dolandırıcılık' başta olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunan H.K. olduğunu belirledi.Polis, H.K.'yı düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.
türkiye
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gaziantep, savcı
'Savcıyım' diyerek 356 bin TL dolandıran şüpheli tutuklandı
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Gaziantep'te telefonla aradığı kişiyi kendisini savcı olarak tanıtıp suçlamalar yönelterek 356 bin lira dolandıran şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.
Gaziantep'te, bir vatandaş polise başvurup, telefonla arayan kişinin kendisini savcı olarak tanıttığı, kendisine terör örgütü ile irtibatı bulunduğu suçlamasını yönelttiğini, bundan kurtarmak için para istediği, kendisinin de evde bulunan 356 bin lirayı söylenen yere bıraktığını, bir daha da kendisine ulaşamadığını belirterek şikayetçi oldu.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, paranın bırakıldığı bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından, şüphelinin 'nitelikli dolandırıcılık' başta olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunan H.K. olduğunu belirledi.
Polis, H.K.'yı düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.