https://sputniknews.com.tr/20220920/sancaktepede-metro-calismasinda-vinc-devrildi-2-olu-1-yarali-1061426663.html
Sancaktepe’de metro çalışmasında vinç devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
Sancaktepe’de metro çalışmasında vinç devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
Sancaktepe’de metro çalışmasında kurulan vinç devrilerek ikiye bölündü. Olayda 2 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T16:55+0300
2022-09-20T16:55+0300
2022-09-20T16:55+0300
türkiye
istanbul
sancaktepe
metro
inşaat
vinç
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İstanbul Sancaktepe'de, 16.00 sıralarında bir metro inşaatı alanında vinç çöktü.İddiaya göre, dün metro çalışmasında kurulan vinç büyük gürültü ile iki ayrı parçaya bölünerek devrildi. Olayda işçilerden 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20220919/minareden-asagiya-atlayip-yukariya-tas-cektiler-1061364612.html
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istanbul, sancaktepe, metro, inşaat, vinç
istanbul, sancaktepe, metro, inşaat, vinç
Sancaktepe’de metro çalışmasında vinç devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
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Sancaktepe’de metro çalışmasında kurulan vinç devrilerek ikiye bölündü. Olayda 2 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.
İstanbul Sancaktepe'de, 16.00 sıralarında bir metro inşaatı alanında vinç çöktü.
İddiaya göre, dün metro çalışmasında kurulan vinç büyük gürültü ile iki ayrı parçaya bölünerek devrildi. Olayda işçilerden 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.