https://sputniknews.com.tr/20220920/sancaktepede-metro-calismasinda-vinc-devrildi-2-olu-1-yarali-1061426663.html

Sancaktepe’de metro çalışmasında vinç devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Sancaktepe’de metro çalışmasında vinç devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Sancaktepe’de metro çalışmasında kurulan vinç devrilerek ikiye bölündü. Olayda 2 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T16:55+0300

2022-09-20T16:55+0300

2022-09-20T16:55+0300

türkiye

istanbul

sancaktepe

metro

inşaat

vinç

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İstanbul Sancaktepe'de, 16.00 sıralarında bir metro inşaatı alanında vinç çöktü.İddiaya göre, dün metro çalışmasında kurulan vinç büyük gürültü ile iki ayrı parçaya bölünerek devrildi. Olayda işçilerden 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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istanbul, sancaktepe, metro, inşaat, vinç