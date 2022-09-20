Sağlık Bakanlığı'ndan sivrisinekten korunma rehberi
10:02 20.09.2022 (güncellendi: 10:05 20.09.2022)
© Fotoğraf : PixabaySivrisinek
© Fotoğraf : Pixabay
Sağlık Bakanlığı İstanbul'da hastaneye başvuru oranlarını artıran sivrisineklere karşı 'rehber' hazırladı. Sivrisineklerin Batı Nil Virüsü gibi farklı virüslerin yayılımında da etkili olabileceğine dikkat çekildi.
Sağlık Bakanlığı İstanbul’da hastaneye başvuru oranlarını artıran sivrisineklere karşı ‘rehber’ hazırladı.
Bakanlığın hazırladığı rehberdeki uyarılar şu şekilde:
Kapalı kıyafetler tercih edilmeli
Sivrisinek sokmasından korunmak için uzun kollu gömlek ve pantolon gibi
vücutta açık yer kalmayacak şekilde mümkün olduğunca kapalı kıyafetlerin
giyilmesi tercih edilmelidir.
vücutta açık yer kalmayacak şekilde mümkün olduğunca kapalı kıyafetlerin
giyilmesi tercih edilmelidir.
Sineklik kullanılmalı
Konaklamak ve dinlenmek amacıyla kliması olan kapalı yerlerde veya kapı ve
pencerelerinde sineklik olan yerlerde kalınmalıdır. Eğer dışarıda kalınıyorsa
cibinlik kullanılması önerilmektedir.
pencerelerinde sineklik olan yerlerde kalınmalıdır. Eğer dışarıda kalınıyorsa
cibinlik kullanılması önerilmektedir.
Sivrisinek kovucu kullanılmalı
Gebe ve emzirenlerde güvenliği kanıtlanmış, T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan
ruhsatlı ve onaylı repellentler (sivrisinek kovucular) kullanılmalıdır. Bu ürünler, mutlaka kullanma talimatı doğrultusunda uygulanmalıdır.
ruhsatlı ve onaylı repellentler (sivrisinek kovucular) kullanılmalıdır. Bu ürünler, mutlaka kullanma talimatı doğrultusunda uygulanmalıdır.
Çocuklar için repellent kullanılmalı
2 aydan küçük çocuklarda repellentler kullanılmamalıdır. Çocukların elleri, gözleri ve ağızları ile ciltteki kesilere repellent uygulanmamasına dikkat edilmelidir. Yetişkinler repellenti kendi ellerine sıktıktan sonra ellerini sürerek çocukların yüzlerine uygulamalıdırlar. Bebek ve çocuklara da kollarını ve bacaklarını örten giysiler giydirilmelidir. Bebeklerin ve çocukların korunması amacıyla bebek arabaları ve taşımak amacıyla kullanılan araçlarda sivrisineklerden korunmayı sağlayıcı tedbirler
alınmalıdır.
alınmalıdır.
Havuzların üstü kapatılmalı
Sonbaharda havuzlar artık kullanılmadığında üstü bir örtü ile kapatılmalıdır.
İçlerinde su birikmesi engellenmeli ya da suları tamamen boşaltılıp sifonları açık bırakılmalıdır.
İçlerinde su birikmesi engellenmeli ya da suları tamamen boşaltılıp sifonları açık bırakılmalıdır.
Bahçedeki su birikintilerine dikkat edilmeli
Bahçe civarında kalıcı su birikintilerinin olmamasına dikkat edilmelidir (havuz, kovalar, çeşme yalakları vb.). Mevcut olanların suyu 2-3 günde bir değiştirilmelidir. Çünkü sivrisinekler küçük miktardaki durgun su birikintilerine bile yumurta bırakırlar. Bırakılan yarım kova sudan binlerce sivrisinek çıkabilir. İçinde su birikebilecek kapların ağzı kapalı tutulmalı, ters çevrilmeli veya imha edilmelidir. Suyu boşaltılan kapların iç yüzeyleri bir fırça ile temizlenmelidir.
Yağmur oluklarında biriken sular boşaltılmalı
Çatı oluklarındaki su birikintileri boşaltılmalı, içlerinde su birikerek vektör üreme alanları oluşturmaları nedeniyle atık lastiklerin bertarafı veya uygun istiflenmesi sağlanmalıdır.
Foseptik çukurları kapatılmalı
Foseptik çukurları sıkı sıkıya kapalı tutulmalıdır. Sinekler çok küçük oldukları için en ufak bir delikten dahi içeri girerek buradaki sıcak ve korunmuş ortamda üreyebilirler. Havalandırma borularının üzerine tül geçirip sıkıca bağlanabilir.
Ahır ve kümeslerin bakımı ihmal edilmemeli
Ahır ve kümesler kontrol edilmelidir. Ergin sivrisinekler gündüzleri ahır ve
kümeslerde dinlendikleri ve kışı da ahırlarda, boş binaların kuytu köşelerinde
geçirdiklerinden ahır ve kümesler kontrol edilmelidir.
kümeslerde dinlendikleri ve kışı da ahırlarda, boş binaların kuytu köşelerinde
geçirdiklerinden ahır ve kümesler kontrol edilmelidir.
Sarı renkli ampul tercih edilmeli
Sivrisinekler üzerine itici bir etkisi olması sebebiyle evlerde ve teraslarda sarı renkli ampuller kullanılabilir.
Riskli ülkelere seyahatte dikkat edilmeli
Riskli ülke/bölge seyahat dönüşünde ani başlayan, ateş, baş ağrısı, kas ağrısı,
halsizlik, iştahsızlık, lenf bezlerinde şişlik, bulantı-kusma, cilt döküntüsü
şikâyetlerin görülmesi halinde bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Muayene sırasında hekime seyahat hakkında mutlaka bilgi verilmelidir.
halsizlik, iştahsızlık, lenf bezlerinde şişlik, bulantı-kusma, cilt döküntüsü
şikâyetlerin görülmesi halinde bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Muayene sırasında hekime seyahat hakkında mutlaka bilgi verilmelidir.