https://sputniknews.com.tr/20220920/rusyanin-ankara-buyukelciliginden-turkiyeye-giden-ruslara-tavsiye-yaninizda-nakit-bulundurun-1061414183.html

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği'nden Türkiye’ye giden Ruslara tavsiye: Yanınızda nakit bulundurun

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği'nden Türkiye’ye giden Ruslara tavsiye: Yanınızda nakit bulundurun

İş Bankası ile Denizbank’ın Rus ödeme sistemi Mir’den çıkma kararı almasının ardından Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, Rus vatandaşlarına Türkiye’ye gitmeleri... 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T12:16+0300

2022-09-20T12:16+0300

2022-09-20T12:16+0300

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nakit

rusya ankara büyükelçliği

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Rusya’nın Ankara’daki Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Mir kartı sahiplerinin, kartlarını Ziraat Bankası gibi Rus ödeme sistemini askıya almamış olan bankaların terminallerinde kullanmalarını tavsiye ediyoruz” denildi.Açıklamada, “Türkiye’yi ziyaret etmeyi planlayan Rus turistlere günlük harcamaları için yanlarında yeterli miktarda nakit para bulundurmalarını tavsiye ederiz” ifadelerine yer verildi.İş bankası ve Denizbank, Rus ödeme sistemi Mir’i askıya aldıklarını dün duyurdu. Söz konusu bankaların bu kararı almaları, ABD Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi’nin (OFAC), ‘Rus ödeme sistemi Mir’in kullanımının Rusya dışında yayılmasına yardım edenlere yaptırım uygulayabileceği’ uyarısında bulunmasını izledi.Mir ödeme sistemi, Türkiye'yi ziyaret eden Rus turistlerin sıklıkla kullandıkları bir ödeme biçimiydi.

https://sputniknews.com.tr/20220920/ziraat-bankasi-mir-kart-kullanimina-devam-edecek-1061409321.html

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