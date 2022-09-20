https://sputniknews.com.tr/20220920/rusyanin-ankara-buyukelciliginden-turkiyeye-giden-ruslara-tavsiye-yaninizda-nakit-bulundurun-1061414183.html
Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği'nden Türkiye’ye giden Ruslara tavsiye: Yanınızda nakit bulundurun
Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği'nden Türkiye’ye giden Ruslara tavsiye: Yanınızda nakit bulundurun
İş Bankası ile Denizbank’ın Rus ödeme sistemi Mir’den çıkma kararı almasının ardından Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, Rus vatandaşlarına Türkiye’ye gitmeleri... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T12:16+0300
2022-09-20T12:16+0300
2022-09-20T12:16+0300
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rusya
türkiye
mir kartları
nakit
rusya ankara büyükelçliği
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Rusya’nın Ankara’daki Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Mir kartı sahiplerinin, kartlarını Ziraat Bankası gibi Rus ödeme sistemini askıya almamış olan bankaların terminallerinde kullanmalarını tavsiye ediyoruz” denildi.Açıklamada, “Türkiye’yi ziyaret etmeyi planlayan Rus turistlere günlük harcamaları için yanlarında yeterli miktarda nakit para bulundurmalarını tavsiye ederiz” ifadelerine yer verildi.İş bankası ve Denizbank, Rus ödeme sistemi Mir’i askıya aldıklarını dün duyurdu. Söz konusu bankaların bu kararı almaları, ABD Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi’nin (OFAC), ‘Rus ödeme sistemi Mir’in kullanımının Rusya dışında yayılmasına yardım edenlere yaptırım uygulayabileceği’ uyarısında bulunmasını izledi.Mir ödeme sistemi, Türkiye'yi ziyaret eden Rus turistlerin sıklıkla kullandıkları bir ödeme biçimiydi.
https://sputniknews.com.tr/20220920/ziraat-bankasi-mir-kart-kullanimina-devam-edecek-1061409321.html
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rusya, türkiye, mir kartları, nakit, rusya ankara büyükelçliği
rusya, türkiye, mir kartları, nakit, rusya ankara büyükelçliği
Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği'nden Türkiye’ye giden Ruslara tavsiye: Yanınızda nakit bulundurun
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İş Bankası ile Denizbank’ın Rus ödeme sistemi Mir’den çıkma kararı almasının ardından Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, Rus vatandaşlarına Türkiye’ye gitmeleri hâlinde yanlarında nakit para bulundurmaları ve Ziraat Bankası gibi Mir kartlarını hâlâ kabul eden bankalardan hizmet almaları tavsiyesinde bulundu.
Rusya’nın Ankara’daki Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Mir kartı sahiplerinin, kartlarını Ziraat Bankası gibi Rus ödeme sistemini askıya almamış olan bankaların terminallerinde kullanmalarını tavsiye ediyoruz” denildi.
Açıklamada, “Türkiye’yi ziyaret etmeyi planlayan Rus turistlere günlük harcamaları için yanlarında yeterli miktarda nakit para bulundurmalarını tavsiye ederiz” ifadelerine yer verildi.
İş bankası ve Denizbank, Rus ödeme sistemi Mir’i askıya aldıklarını dün duyurdu. Söz konusu bankaların bu kararı almaları, ABD Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi’nin (OFAC), ‘Rus ödeme sistemi Mir’in kullanımının Rusya dışında yayılmasına yardım edenlere yaptırım uygulayabileceği’ uyarısında bulunmasını izledi.
Mir ödeme sistemi, Türkiye'yi ziyaret eden Rus turistlerin sıklıkla kullandıkları bir ödeme biçimiydi.