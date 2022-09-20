https://sputniknews.com.tr/20220920/rusya-devlet-dumasi-ceza-yasasina-seferberlik-ve-savas-zamani-kavramlarinin-alinmasini-onayladi-1061429928.html
Rusya Devlet Duması, Ceza Yasasına ‘seferberlik’ ve ‘savaş zamanı’ kavramlarının alınmasını onayladı
Rusya Devlet Duması, Ceza Yasasına ‘seferberlik’ ve ‘savaş zamanı’ kavramlarının alınmasını onayladı
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Ceza Yasasına ‘seferberlik’, ‘sıkıyönetim’ ve ‘savaş zamanı’ kavramlarının alınmasını oybirliği ile onayladı. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T17:42+0300
2022-09-20T17:42+0300
2022-09-20T17:42+0300
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seferberlik
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Duma’da Ceza Yasasına ‘seferberlik’, ‘sıkıyönetim’ ve ‘savaş zamanı’ kavramlarının alınması ile ilgili düzenlenen oturumda ilgili düzenlemelerin yapılması için 389 milletvekili oy kullandı.Yasanın kabulü halinde Ceza Yasasının ‘Cezayı ağırlaştıran durumlar’ adlı 63. Maddesinin 1. bölümünde ‘seferberlik’ ve ‘sıkıyönetim’ sözcükleri eklenecek.Ceza Kanununda önerilen değişikliklerde ayrıca savaş zamanında yağma, komutanların emirlerini yerine getirmeyi reddetme, çatışmalara katılmayı reddetme ve savunma emrini bozma gibi durumlar için cezai sorumluluk getiriliyor.Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, önerilen düzenlemeleri yarın değerlendirmeye hazır olduğunu açıkladı. Düzenlemeler, yayınlandıkları tarihten itibaren yürürlüğe girecek.
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Rusya Devlet Duması, Ceza Yasasına ‘seferberlik’ ve ‘savaş zamanı’ kavramlarının alınmasını onayladı
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Ceza Yasasına ‘seferberlik’, ‘sıkıyönetim’ ve ‘savaş zamanı’ kavramlarının alınmasını oybirliği ile onayladı.
Duma’da Ceza Yasasına ‘seferberlik’, ‘sıkıyönetim’ ve ‘savaş zamanı’ kavramlarının alınması ile ilgili düzenlenen oturumda ilgili düzenlemelerin yapılması için 389 milletvekili oy kullandı.
Yasanın kabulü halinde Ceza Yasasının ‘Cezayı ağırlaştıran durumlar’ adlı 63. Maddesinin 1. bölümünde ‘seferberlik’ ve ‘sıkıyönetim’ sözcükleri eklenecek.
Ceza Kanununda önerilen değişikliklerde ayrıca savaş zamanında yağma, komutanların emirlerini yerine getirmeyi reddetme, çatışmalara katılmayı reddetme ve savunma emrini bozma gibi durumlar için cezai sorumluluk getiriliyor.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, önerilen düzenlemeleri yarın değerlendirmeye hazır olduğunu açıkladı. Düzenlemeler, yayınlandıkları tarihten itibaren yürürlüğe girecek.