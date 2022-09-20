https://sputniknews.com.tr/20220920/rusya-devlet-dumasi-ceza-yasasina-seferberlik-ve-savas-zamani-kavramlarinin-alinmasini-onayladi-1061429928.html

Rusya Devlet Duması, Ceza Yasasına ‘seferberlik’ ve ‘savaş zamanı’ kavramlarının alınmasını onayladı

Rusya Devlet Duması, Ceza Yasasına ‘seferberlik’ ve ‘savaş zamanı’ kavramlarının alınmasını onayladı

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Ceza Yasasına ‘seferberlik’, ‘sıkıyönetim’ ve ‘savaş zamanı’ kavramlarının alınmasını oybirliği ile onayladı. 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T17:42+0300

2022-09-20T17:42+0300

2022-09-20T17:42+0300

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Duma’da Ceza Yasasına ‘seferberlik’, ‘sıkıyönetim’ ve ‘savaş zamanı’ kavramlarının alınması ile ilgili düzenlenen oturumda ilgili düzenlemelerin yapılması için 389 milletvekili oy kullandı.Yasanın kabulü halinde Ceza Yasasının ‘Cezayı ağırlaştıran durumlar’ adlı 63. Maddesinin 1. bölümünde ‘seferberlik’ ve ‘sıkıyönetim’ sözcükleri eklenecek.Ceza Kanununda önerilen değişikliklerde ayrıca savaş zamanında yağma, komutanların emirlerini yerine getirmeyi reddetme, çatışmalara katılmayı reddetme ve savunma emrini bozma gibi durumlar için cezai sorumluluk getiriliyor.Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, önerilen düzenlemeleri yarın değerlendirmeye hazır olduğunu açıkladı. Düzenlemeler, yayınlandıkları tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

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