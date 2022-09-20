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https://sputniknews.com.tr/20220920/rus-buyukelciligi-rusyadan-kuzey-kibrisa-direkt-ucuslarin-baslayacagi-haberleri-spekulasyon-1061443928.html
Rus Büyükelçiliği: Rusya’dan Kuzey Kıbrıs'a direkt uçuşların başlayacağı haberleri spekülasyon
Rus Büyükelçiliği: Rusya’dan Kuzey Kıbrıs'a direkt uçuşların başlayacağı haberleri spekülasyon
Rusya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği, Rusya’dan Kuzey Kıbrıs'a direkt uçak seferlerinin başlayacağı yönündeki haberlerin spekülasyon olduğunu duyurdu. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T23:02+0300
2022-09-20T23:02+0300
dünya
rusya
kuzey kıbrıs
kktc
direkt uçuş
recep tayyip erdoğan
sefer
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Rusya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği’nden Rus basınına yapılan açıklamada, Rusya’dan Kuzey Kıbrıs'a direkt uçak seferleri başlatmaya yönelik herhangi bir planlama ya da görüşme yapılmadığı belirtildi.Açıklamada, “Büyükelçilik tarafından (Kıbrıs’ın kuzeyine) direkt uçak seferlerin düzenlenmesi konusunda hiçbir görüşme ya da istişare yürütülmüyor ve yürütülmemiştir. Bu konuyla ilgili medyada çıkan spekülasyonlar hakkında yorum yapmıyoruz” ifadelerine yer verildi.Büyükelçilik ayrıca, ‘Rusya'nın Kıbrıs çözüm süreci konusundaki tutumunun aynı kaldığını’ vurguladı. Bilindiği üzere Moskova her zaman Kıbrıs sorununa iki bölgeli ve iki toplumlu bir federasyonun oluşturulmasını öngören, genel kabul görmüş yasal çerçeveye uygun olarak kapsamlı, adil ve uygulanabilir bir çözümden yana olmuştu.Ne olmuştu?Güney Kıbrıs medyasının duyurduğu üzere Milliyet gazetesinde yayınlanan bir haberde, Rusya’dan Kuzey Kıbrıs'a direkt uçak seferlerinin başlayacağı, ilk uçuşun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yeni Ercan Havalimanı’nın 15 Kasım’daki açılışına yetiştirilmeye çalışıldığı, bu adımın Kuzey Kıbrıs'ın tanınmasına yol açabilecek diplomatik bir zafer olarak algılandığı ileri sürülmüştü.Diğer yandan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Hükümet Sözcü Yardımcısı Niovi Parisinou, Cyprus Mail gazetesine demecinde ‘bu konuda resmi bir bilgi olmadığını’, dolayısıyla açıklığa kavuşturacak herhangi bir şey de olmadığını, fakat Güney Kıbrıs ‘Dışişleri Bakanlığı'nın ve diğer yetkili makamların da gelişmeleri takip ettiğini’ belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220920/pepsico-rusyadaki-amiral-gemisi-markalarinin-uretimini-tamamen-durdurdu-1061442674.html
rusya
kuzey kıbrıs
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rusya, kuzey kıbrıs, kktc, direkt uçuş, recep tayyip erdoğan, sefer
rusya, kuzey kıbrıs, kktc, direkt uçuş, recep tayyip erdoğan, sefer

Rus Büyükelçiliği: Rusya’dan Kuzey Kıbrıs'a direkt uçuşların başlayacağı haberleri spekülasyon

23:02 20.09.2022
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya- Uçak
Rusya- Uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
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Rusya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği, Rusya’dan Kuzey Kıbrıs'a direkt uçak seferlerinin başlayacağı yönündeki haberlerin spekülasyon olduğunu duyurdu.
Rusya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği’nden Rus basınına yapılan açıklamada, Rusya’dan Kuzey Kıbrıs'a direkt uçak seferleri başlatmaya yönelik herhangi bir planlama ya da görüşme yapılmadığı belirtildi.
Açıklamada, “Büyükelçilik tarafından (Kıbrıs’ın kuzeyine) direkt uçak seferlerin düzenlenmesi konusunda hiçbir görüşme ya da istişare yürütülmüyor ve yürütülmemiştir. Bu konuyla ilgili medyada çıkan spekülasyonlar hakkında yorum yapmıyoruz” ifadelerine yer verildi.
Büyükelçilik ayrıca, ‘Rusya'nın Kıbrıs çözüm süreci konusundaki tutumunun aynı kaldığını’ vurguladı. Bilindiği üzere Moskova her zaman Kıbrıs sorununa iki bölgeli ve iki toplumlu bir federasyonun oluşturulmasını öngören, genel kabul görmüş yasal çerçeveye uygun olarak kapsamlı, adil ve uygulanabilir bir çözümden yana olmuştu.

Ne olmuştu?

Güney Kıbrıs medyasının duyurduğu üzere Milliyet gazetesinde yayınlanan bir haberde, Rusya’dan Kuzey Kıbrıs'a direkt uçak seferlerinin başlayacağı, ilk uçuşun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yeni Ercan Havalimanı’nın 15 Kasım’daki açılışına yetiştirilmeye çalışıldığı, bu adımın Kuzey Kıbrıs'ın tanınmasına yol açabilecek diplomatik bir zafer olarak algılandığı ileri sürülmüştü.
Diğer yandan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Hükümet Sözcü Yardımcısı Niovi Parisinou, Cyprus Mail gazetesine demecinde ‘bu konuda resmi bir bilgi olmadığını’, dolayısıyla açıklığa kavuşturacak herhangi bir şey de olmadığını, fakat Güney Kıbrıs ‘Dışişleri Bakanlığı'nın ve diğer yetkili makamların da gelişmeleri takip ettiğini’ belirtmişti.
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