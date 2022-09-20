https://sputniknews.com.tr/20220920/putin-rusyanin-askeri-techizati-ukraynada-bati-yapimi-silahlara-etkili-bicimde-karsi-koyuyor-1061422081.html

Putin: Rusya'nın askeri teçhizatı Ukrayna’da Batı yapımı silahlara etkili biçimde karşı koyuyor

Putin: Rusya'nın askeri teçhizatı Ukrayna’da Batı yapımı silahlara etkili biçimde karşı koyuyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki özel askeri operasyonda kullandığı Rus askeri teçhizatının, Ukrayna hükümetine gönderilen Batı yapımı... 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T15:05+0300

2022-09-20T15:05+0300

2022-09-20T15:31+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

vladimir putin

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sanayi

askeri teçhizat

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Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin savunma sanayi şirketlerinin yöneticileri ile gerçekleştirdiği toplantı sırasında, “Teçhizatımız, (Ukrayna’da) Batı yapımı silahlara etkili bir biçimde karşı koyuyor” değerlendirmesini yaptı. Putin, “Biliyorsunuz ki NATO’nun cephanesindeki tüm silahlar Kiev’deki mevcut rejime destek için Ukrayna’ya gönderildi. Orada bulunan ve bize karşı kullanılan bu cephaneleri incelemeliyiz ve inceleyebiliriz de” diye ekledi.

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rusya, ukrayna, vladimir putin, nato, sanayi, askeri teçhizat