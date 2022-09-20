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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220920/putin-rusyanin-askeri-techizati-ukraynada-bati-yapimi-silahlara-etkili-bicimde-karsi-koyuyor-1061422081.html
Putin: Rusya'nın askeri teçhizatı Ukrayna’da Batı yapımı silahlara etkili biçimde karşı koyuyor
Putin: Rusya'nın askeri teçhizatı Ukrayna’da Batı yapımı silahlara etkili biçimde karşı koyuyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki özel askeri operasyonda kullandığı Rus askeri teçhizatının, Ukrayna hükümetine gönderilen Batı yapımı... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T15:05+0300
2022-09-20T15:31+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
vladimir putin
nato
sanayi
askeri teçhizat
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Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin savunma sanayi şirketlerinin yöneticileri ile gerçekleştirdiği toplantı sırasında, “Teçhizatımız, (Ukrayna’da) Batı yapımı silahlara etkili bir biçimde karşı koyuyor” değerlendirmesini yaptı. Putin, “Biliyorsunuz ki NATO’nun cephanesindeki tüm silahlar Kiev’deki mevcut rejime destek için Ukrayna’ya gönderildi. Orada bulunan ve bize karşı kullanılan bu cephaneleri incelemeliyiz ve inceleyebiliriz de” diye ekledi.
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rusya, ukrayna, vladimir putin, nato, sanayi, askeri teçhizat
rusya, ukrayna, vladimir putin, nato, sanayi, askeri teçhizat

Putin: Rusya'nın askeri teçhizatı Ukrayna’da Batı yapımı silahlara etkili biçimde karşı koyuyor

15:05 20.09.2022 (güncellendi: 15:31 20.09.2022)
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© Sputnik / POOL
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki özel askeri operasyonda kullandığı Rus askeri teçhizatının, Ukrayna hükümetine gönderilen Batı yapımı silahlara etkili bir biçimde karşı koyabildiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin savunma sanayi şirketlerinin yöneticileri ile gerçekleştirdiği toplantı sırasında, “Teçhizatımız, (Ukrayna’da) Batı yapımı silahlara etkili bir biçimde karşı koyuyor” değerlendirmesini yaptı.
Putin, “Biliyorsunuz ki NATO’nun cephanesindeki tüm silahlar Kiev’deki mevcut rejime destek için Ukrayna’ya gönderildi. Orada bulunan ve bize karşı kullanılan bu cephaneleri incelemeliyiz ve inceleyebiliriz de” diye ekledi.
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