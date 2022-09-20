https://sputniknews.com.tr/20220920/putin-dunyada-bir-donusum-yasaniyor-cok-kutupluluga-dogru-ilerliyoruz---1061418210.html

Putin: Dünyada bir dönüşüm yaşanıyor, çok kutupluluğa doğru ilerliyoruz

Putin: Dünyada bir dönüşüm yaşanıyor, çok kutupluluğa doğru ilerliyoruz

Şu anda dünya düzeninde bir dönüşüm yaşandığını belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyanın çok kutupluluğa doğru ilerlediğini vurguladı. 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T13:40+0300

2022-09-20T13:40+0300

2022-09-20T14:28+0300

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Putin, Moskova'da göreve başlayan büyükelçilerden güven mektuplarını aldığı törende konuştu. "Çalışmalarınız, tüm uluslararası ilişkiler mimarisinde köklü dönüşüm süreçlerinin hızlandığı, çok kutuplu, daha demokratik ve adil dünya düzeni sisteminin oluşumunun aktif evreye girdiği koşullar altında gerçekleştiriliyor" diyen Rusya lideri, geçen hafta Özbekistan'da yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nin çok kutuplu dünyaya ilerleyişin dünya siyasetinin ana, stratejik vektörü olduğunu teyit ettiğinin altını çizdi. ŞİÖ'nün gezegendeki nüfusun yarısından fazlasının yaşadığı ve küresel gayrisafi hasılanın dörtte birinin oluşturulduğu ülkeleri birleştiren en büyük bölgesel yapı olduğunu söyleyen Putin, "ŞİÖ ülkeleri, modern dünyanın BM'nin merkezi koordinasyon rolü dahilinde çok merkezli yapıya ve genel kabul görmüş uluslararası hukuk normlarına, eşit ve bölünmez güvenlik ilkelerine, karşılıklı saygıyı önceleyen işbirliğine dayalı olması gerektiğine inanıyor ve bu yaklaşımın destekçileri giderek artıyor" ifadelerini kullandı.'Kıbrıs'ta BM Güvenlik Konseyi kararına dayanan kapsayıcı bir çözümden yanayız' Putin, Rusya'nın Kıbrıs'ta BM Güvenlik Konseyi kararına dayanan, tüm tarafları kapsayan ve uygulanabilir bir çözümden yana olduğunu belirtti. 'Azerbaycan ve Ermenistan'ı ateşkese uymaya çağırıyoruz' Azerbaycan ile Ermenistan arasında tüm çatışma durumlarının Rusya'da ciddi endişe yarattığını söyleyen Putin, tarafları ateşkese uymaya ve Azeri ve Ermeni mevkidaşlarıyla imzaladığı üçlü mutabakatlara kati biçimde uymaya davet etti. Rusya lideri, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimin düşürülmesi için Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) nezdinde önlemler alındığını da kaydetti. ''AB'nin ücretsiz gübre transferi önerisine yanıt vermemesi utanmazlığın zirvesi' Putin, Rusya'nın yaptırımlar nedeniyle Avrupa limanlarında alıkonulan 300 bin ton Rus gübresini gelişmekte olan ülkelere ücretsiz olarak transfer etme önerisine AB'den bir yanıt gelmemesini utanmazlığın zirvesi olarak niteledi. Putin, Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımların hem bu ülkeleri hem de en yoksul ülkeleri olumsuz etkilediğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20220920/putinin-sio-ozel-temsilcisi-turkiyenin-sioye-girmesi-icin-nato-uyesi-olmamasi-gerekir---1061415021.html

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rusya, vladimir putin, şiö, özbekistan, tahıl, ukrayna