https://sputniknews.com.tr/20220920/pompali-tufekle-yaraladigi-genci-acil-serviste-de-vurmaya-calisti-1061438039.html

Pompalı tüfekle yaraladığı genci acil serviste de vurmaya çalıştı

Pompalı tüfekle yaraladığı genci acil serviste de vurmaya çalıştı

Hatay'da pompalı tüfekle yaraladığı gence hastanede de saldırmak isteyen zanlı yakalandı. Zanlının saldırı girişimi hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T20:38+0300

2022-09-20T20:38+0300

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türkiye

kırıkhan

hatay

otomobil

pompalı tüfek

saldırı

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde pompalı tüfekle yaraladığı genci, tedavi gördüğü hastanede de saldırmak isteyen zanlı gözaltına alındı. 13 Eylül'de yaşanan olayda, T.A. henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı 15 yaşındaki komşusu T.M.K'yi pompalı tüfekle vurarak yaraladı.T.M.K. olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Olay yerinden kaçan T.A. yaralının kaldırıldığı hastaneye giderek burada da pompalı tüfekle saldırmak istedi.Şüpheli T.A. polis ekiplerince yakalandı.Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.Öte yandan zanlının pompalı tüfekle saldırı girişiminde bulunduğu anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde, zanlının hastaneye girmesi, elindeki pompalı tüfeği karşılaştığı kişilere doğrultması ve polisin olaya müdahalesi yer alıyor.Kayıtlarda, polislerin zanlının elindeki silahı alarak yakaladığı görülüyor.

türkiye

kırıkhan

hatay

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