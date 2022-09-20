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https://sputniknews.com.tr/20220920/pepsico-rusyadaki-amiral-gemisi-markalarinin-uretimini-tamamen-durdurdu-1061442674.html
PepsiCo, Rusya'daki amiral gemisi markalarının üretimini tamamen durdurdu
PepsiCo, Rusya'daki amiral gemisi markalarının üretimini tamamen durdurdu
Dünyanın en büyük gazlı içecek üreticilerinden PepsiCo, küresel çaptaki amiral gemisi markaları Pepsi, 7UP ve Mountain Dew içeceklerinin Rusya’daki üretimini... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T22:40+0300
2022-09-20T22:40+0300
ekonomi
pepsico
rusya
üretim
durdurma
durdurma kararı
marka
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ABD’li gazlı içecek üreticisi PepsiCo’nun, küresel çaptaki amiral gemisi markaları Pepsi, 7UP ve Mountain Dew içeceklerinin Rusya’daki üretimini tamamen durdurduğu öğrenildi.Şirketin bir temsilcisi Reuters'a açıklamasında, Rusya'da bu içeceklerde kullanılan tüm konsantre ürün stoklarının tükendiğini, üretimin durdurulduğunu belirtti.PepsiCo 9 Mart'ta amiral gemisi marka meşrubatlarının Rusya'daki satışını, ayrıca bu ülkedeki yatırımları ve reklam faaliyetlerini askıya almayı kararlaştırdığını duyurmuştu.ABD’li şirket, Temmuz ayına ait çeyrek yıl mali raporunda Rusya’daki varlıklarının değer kaybetmesi nedeniyle uğradığı zararı 1.17 milyar dolar olarak yansıtmıştı.PepsiCo’nun küresel gelirinin ve varlıkların maliyetinin yüzde 4’ü Rusya’daki işletmelere düşüyordu.
https://sputniknews.com.tr/20220322/renault-rusyada-otomobil-uretimine-yeniden-basladi-1054945742.html
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pepsico, rusya, üretim, durdurma, durdurma kararı, marka
pepsico, rusya, üretim, durdurma, durdurma kararı, marka

PepsiCo, Rusya'daki amiral gemisi markalarının üretimini tamamen durdurdu

22:40 20.09.2022
© AAPepsiCo, SodaStream'i 3.2 milyar dolara satın alıyor
PepsiCo, SodaStream'i 3.2 milyar dolara satın alıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© AA
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Dünyanın en büyük gazlı içecek üreticilerinden PepsiCo, küresel çaptaki amiral gemisi markaları Pepsi, 7UP ve Mountain Dew içeceklerinin Rusya’daki üretimini tamamen durdurdu.
ABD’li gazlı içecek üreticisi PepsiCo’nun, küresel çaptaki amiral gemisi markaları Pepsi, 7UP ve Mountain Dew içeceklerinin Rusya’daki üretimini tamamen durdurduğu öğrenildi.
Şirketin bir temsilcisi Reuters'a açıklamasında, Rusya'da bu içeceklerde kullanılan tüm konsantre ürün stoklarının tükendiğini, üretimin durdurulduğunu belirtti.
PepsiCo 9 Mart'ta amiral gemisi marka meşrubatlarının Rusya'daki satışını, ayrıca bu ülkedeki yatırımları ve reklam faaliyetlerini askıya almayı kararlaştırdığını duyurmuştu.
ABD’li şirket, Temmuz ayına ait çeyrek yıl mali raporunda Rusya’daki varlıklarının değer kaybetmesi nedeniyle uğradığı zararı 1.17 milyar dolar olarak yansıtmıştı.
PepsiCo’nun küresel gelirinin ve varlıkların maliyetinin yüzde 4’ü Rusya’daki işletmelere düşüyordu.
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