https://sputniknews.com.tr/20220920/ozel-guvenlik-gorevlisi-kopruye-kendini-asarak-intihar-etti-1061404398.html
Özel güvenlik görevlisi, köprüye kendini asarak intihar etti
Özel güvenlik görevlisi, köprüye kendini asarak intihar etti
Samsun'da köprüye kendini asan özel güvenlik görevlisi, vatandaşlar tarafından kurtarılarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T03:45+0300
2022-09-20T03:45+0300
2022-09-20T03:45+0300
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güvenlik
intihar
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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi 100. Yıl Bulvarı Ağabali Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel güvenlik görevlisi 47 yaşındaki İ.Ş., boynuna bağladığı ipi köprünün korkuluk demirlerine bağlayıp kendini aşağı bıraktı. Köprüde bir kişinin asılı olduğunu fark eden vatandaşlar yardıma koşup, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından asılı olduğu yerden indirilen İ.Ş., ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen şahıs, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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samsun, ilkadım, güvenlik, intihar, köprü
samsun, ilkadım, güvenlik, intihar, köprü
Özel güvenlik görevlisi, köprüye kendini asarak intihar etti
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Samsun'da köprüye kendini asan özel güvenlik görevlisi, vatandaşlar tarafından kurtarılarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi 100. Yıl Bulvarı Ağabali Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel güvenlik görevlisi 47 yaşındaki İ.Ş., boynuna bağladığı ipi köprünün korkuluk demirlerine bağlayıp kendini aşağı bıraktı.
Köprüde bir kişinin asılı olduğunu fark eden vatandaşlar yardıma koşup, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından asılı olduğu yerden indirilen İ.Ş., ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen şahıs, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.