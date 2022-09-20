https://sputniknews.com.tr/20220920/nisa-bebegi-sokaga-terk-eden-annenin-yargilandigi-davada-mutalaa-2-yil-hapsi-istendi-1061424034.html

Nisa bebeği sokağa terk eden annenin yargılandığı davada mütalaa: 2 yıl hapsi istendi

Nisa bebeği sokağa terk eden annenin yargılandığı davada mütalaa: 2 yıl hapsi istendi

Pendik'te 3 aylık ‘Nisa Mihriban' isimli bebeğini sokağa terk ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve yaklaşık 2 ay sonra tahliye edilen anne Ebru Sepetçioğlu’un... 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T15:52+0300

2022-09-20T15:52+0300

2022-09-20T15:55+0300

bebek

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hapis istemi

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Pendik'te 29 Mart 2022 tarihinde 3 aylık bebeğini terk eden 20 yaşındaki anne Ebru Sepetçioğlu'nun yargılanmasına devam edildi. Anadolu 42. Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ebru Sepetçioğlu katılırken, mağdur bebeğin avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden mağdur bebeğin sağlık durumu hakkında istenilen bilgiye ilişkin cevap geldiğini tutanağa geçirdi.Duruşmada söz alan sanık Ebru Sepetçioğlu, “Bu tarihten bir ay öncesinde kızımın ameliyat olacağı yazılı muvafakatim gerekli olduğu söylendi. Ben muvafakatimi verdim ancak daha sonra kızım bana gösterilmedi. Beraatımı talep ederim” dedi.'Mamanın akciğerine kaçması neticesinde hastaneye kaldırıldı'Sanık avukatı Özlem Özkan, “Bebeğin şu anki durumunun neden kaynaklı olduğu hastane cevabında açıktır. Bebek kuruma alındıktan sonra beslenme sırasında mamanın akciğerine kaçması neticesinde hastaneye kaldırılmıştır. Terk eylemi ile bebeğin şu anki durumu arasında illiyet bağı bulunmamaktadır” diye konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise, “Terk suçu sübut bulmuştur” diyerek sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını istedi.Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanığın olay günü kendisini idare edemeyecek durumdaki kızını battaniyeye sarıp, puset içerisinde Pendik’te sokağa bırakmak suretiyle terk ettiği anlatıldı. Savcı, sanığın 'terk' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.‘Bebekle kimse ilgilenmedi’Mütalaanın ardından söz alan sanık Ebru Sepetçioğlu, “Kadın sığınma evinden bebekle hiç kimse ilgilenmedi. Bebeği oraya bırakıp bırakmak istemediğimi kimse sormadı. Ben böyle bir imkanım olduğunu bilmiyordum. Şu an ailemle birlikte Kocaeli'de kalıyorum” dedi. Sanık avukatları ise söz alarak, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre vererek, duruşmayı erteledi.Ne olmuştu?Pendik'te 29 Mart 2022 tarihinde terk edilmiş halde bulunan 3 aylık bebeğe sütannelik yapan Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz (29), bebeğe ‘Nisa Mihriban' adını koymuştu. Olayın ardından tutuklanan ve hakkında ‘terk’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis talebiyle dava açılan anne Ebru Sepetçioğlu yaklaşık 2 ay sonra tahliye edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220519/bakan-yaniktan-nisa-bebek-hakkinda-aciklama-hayati-tehlikeyi-atlatti-sondayla-besleniyor-1056501371.html

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