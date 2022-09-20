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https://sputniknews.com.tr/20220920/nijeryada-18-ton-kokain-ele-gecirildi-1061404106.html
Nijerya’da 1.8 ton kokain ele geçirildi
Nijerya’da 1.8 ton kokain ele geçirildi
Nijerya Uyuşturucuyla Mücadele Ajansı, Lagos kentinde bir depoda piyasa değeri 278.5 milyon dolar olan 1.8 ton kokain ele geçirildiğini duyurdu. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T03:25+0300
2022-09-20T03:25+0300
dünya
nijerya
kokain
uyuşturucu
operasyon
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Nijerya’da uyuşturucu kaçakçılarına büyük darbe vuruldu. Nijerya Uyuşturucuyla Mücadele Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Lagos kentinde bir depoda piyasa değeri 278.5 milyon dolar olan 1.8 ton kokain ele geçirildiği duyuruldu. Ajans, ele geçirilen uyuşturucunun Avrupa ve Asya'daki alıcılara gönderileceğini ifade ederek, 2018'den bu yana ABD Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi ile koordineli olarak takip ettiği uluslararası bir uyuşturucu çetesinin üyeleri olan 4’ü Nijeryalı, 1’i Jamaikalı 5 kişinin düzenlenen baskında yakalandığını belirtti.Batı Afrika, Latin Amerika'da üretilen ve Avrupa'da satılan kokain için önemli bir geçiş merkezi olarak biliniyor. Geçtiğimiz nisan ayında Fildişi Sahili’nde 2 tondan fazla kokain ele geçirilirken, Cape Verde takımadalarında 2019 yılında 9.5 ton kokain ele geçirilmişti.Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu ve Suç Ofisi, küresel olarak yakalanan kokain miktarının 2020'de 1.424 ton ile rekor seviyeye ulaştığını açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20220810/bakan-mus-gumruk-muhafaza-ekiplerince-246-kilo-kokain-ile-226-kilo-esrar-ele-gecirildi-1059728242.html
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nijerya, kokain, uyuşturucu, operasyon
nijerya, kokain, uyuşturucu, operasyon

Nijerya’da 1.8 ton kokain ele geçirildi

03:25 20.09.2022
© İHANijerya Uyuşturucuyla Mücadele Ajansı, Lagos kentinde bir depoda piyasa değeri 278.5 milyon dolar olan 1.8 ton kokain ele geçirildiğini duyurdu.
Nijerya Uyuşturucuyla Mücadele Ajansı, Lagos kentinde bir depoda piyasa değeri 278.5 milyon dolar olan 1.8 ton kokain ele geçirildiğini duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© İHA
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Nijerya Uyuşturucuyla Mücadele Ajansı, Lagos kentinde bir depoda piyasa değeri 278.5 milyon dolar olan 1.8 ton kokain ele geçirildiğini duyurdu.
Nijerya’da uyuşturucu kaçakçılarına büyük darbe vuruldu. Nijerya Uyuşturucuyla Mücadele Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Lagos kentinde bir depoda piyasa değeri 278.5 milyon dolar olan 1.8 ton kokain ele geçirildiği duyuruldu.
Ajans, ele geçirilen uyuşturucunun Avrupa ve Asya'daki alıcılara gönderileceğini ifade ederek, 2018'den bu yana ABD Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi ile koordineli olarak takip ettiği uluslararası bir uyuşturucu çetesinin üyeleri olan 4’ü Nijeryalı, 1’i Jamaikalı 5 kişinin düzenlenen baskında yakalandığını belirtti.
Batı Afrika, Latin Amerika'da üretilen ve Avrupa'da satılan kokain için önemli bir geçiş merkezi olarak biliniyor. Geçtiğimiz nisan ayında Fildişi Sahili’nde 2 tondan fazla kokain ele geçirilirken, Cape Verde takımadalarında 2019 yılında 9.5 ton kokain ele geçirilmişti.
Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu ve Suç Ofisi, küresel olarak yakalanan kokain miktarının 2020'de 1.424 ton ile rekor seviyeye ulaştığını açıkladı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bakanlığa bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kocaeli'ne gelen bir konteynerde 246,8 kilo kokain, Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan ülkeye giren bir TIR'da ise 226,9 kilo esrar ele geçirildiğini açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
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Bakan Muş: Gümrük Muhafaza ekiplerince 246 kilo kokain ile 226 kilo esrar ele geçirildi
10 Ağustos, 00:53
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