https://sputniknews.com.tr/20220920/nasa-marsa-carpan-meteorlarin-sesini-ilk-kez-kaydetti-1061409976.html

NASA, Mars'a çarpan meteorların sesini ilk kez kaydetti

NASA, Mars'a çarpan meteorların sesini ilk kez kaydetti

NASA'nın InSight isimli uzay aracı, meteorların Mars atmosferine girip gezegenin yüzeyine çarpmasıyla oluşan şok dalgalarını takip ederek ilk kez Dünya... 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T10:20+0300

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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) InSight uzay aracı, Mars'a çarpan bir göktaşının meydana getirdiği sismik dalgaları tespit ederek ilk kez Dünya dışındaki bir gezegende meteor çarpmasının sesini kaydetmiş oldu.Bilim insanlarının açıklamasına göre çarpma, 5 Eylül 2021'de gerçekleşti. Kızıl gezegenin atmosferinden geçerek bir şok dalgası yaydı ve Mars yüzeyine sert bir şekilde çarptı. Dünya'da olsaydı atmosferimiz tarafından parçalara ayrılıp yanacak olan meteor, Mars'ın ince atmosferinde yalnızca üç parçaya ayrılarak üç farklı krater oluşturdu.Mars'taki depremleri ve Türkçe'de dalaz ismi verilen kum hortumlarını ölçümlemek için tasarlanan InSight uzay aracının sismografı söz konusu çarpmanın etkilerini kaydetti. Bugün ise NASA, InSight'ın kaydettiği söz konusu çarpma sesini dünyayla paylaştı.Bilim yazarı Corey Powell, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "İlginç bir şekilde, ses 'bam!' yerine daha çok 'bup' gibi geliyor" dedi.NASA'nın bir diğer Mars görevlisi uzay aracı Reconnaissance uydusu da çarpma sonucu oluşan kraterlerin görüntüsünü çekti.NASA'da görev yapan Mars uzmanı Ingrid Daubar, ses kaydına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "InSight bir çarpışmayı tespit etmek için üç yıl boyunca bekledikten sonra, bu kraterler çok güzel görünüyordu" dedi.InSight'ın ömrü sona eriyorÖte yandan, 2018'de Mars'a gönderilmesinden bu yana Kızıl Gezegen'de bin 300'den fazla deprem tespit eden InSight uzay aracının yakında görevinin sona ermesi bekleniyor. Çalışmaları için güneş enerjisine ihtiyaç duyan uzay aracının bulunduğu noktada beklenenden daha az rüzgar olması ve güneş panellerinin üzerini kaplayan kalın toz tabakasının temizlenememesi nedeniyle enerji sıkıntısı yaşayan InSight'ın Ekim 2022-Ocak 2023 tarihleri arasında tamamen kapanması bekleniyor.

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