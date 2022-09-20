Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20220920/moskova-borsasi-ingiliz-sterliniyle-islemleri-durduruyor-1061442328.html
Moskova Borsası, İngiliz sterliniyle işlemleri durduruyor
Moskova Borsası, İngiliz sterliniyle işlemleri durduruyor
Moskova Borsası, döviz piyasasında İngiliz sterlini ile işlemlerin 3 Ekim’den itibaren durdurulacağını bildirildi. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T22:18+0300
2022-09-20T22:19+0300
ekonomi
moskova
moskova borsası
ingiliz
sterlin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1061442179_11:0:3650:2047_1920x0_80_0_0_fdda2aaf975b280cb28fa0c0300e32bd.jpg
Moskova Borsası, 3 Ekim'de İngiliz sterlini ile işlem yapmayı sonlandıracak.Moskova Borsası’ndan (MOEX) yapılan yazılı açıklamada, döviz piyasasında sterlinle işlem yapmanın çeşitli tehlikeler ve zorluklar içerdiği belirtildi.Açıklamada, söz konusu gerekçelerden ötürü MOEX’in döviz piyasasında İngiliz sterlini ile işlemlerin 3 Ekim’den itibaren durdurulmasına karar verildiği ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220609/canli--donbass-ve-ukraynadan-17-bin-47-kisi-daha-rusyaya-tahliye-edildi-1057176025.html
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1061442179_466:0:3195:2047_1920x0_80_0_0_364449d4bef63daba5b5527cdd6aead5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
moskova, moskova borsası, ingiliz, sterlin
moskova, moskova borsası, ingiliz, sterlin

Moskova Borsası, İngiliz sterliniyle işlemleri durduruyor

22:18 20.09.2022 (güncellendi: 22:19 20.09.2022)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Multimedya arşivine gidinMoskova Borsası
Moskova Borsası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Moskova Borsası, döviz piyasasında İngiliz sterlini ile işlemlerin 3 Ekim’den itibaren durdurulacağını bildirildi.
Moskova Borsası, 3 Ekim'de İngiliz sterlini ile işlem yapmayı sonlandıracak.
Moskova Borsası’ndan (MOEX) yapılan yazılı açıklamada, döviz piyasasında sterlinle işlem yapmanın çeşitli tehlikeler ve zorluklar içerdiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu gerekçelerden ötürü MOEX’in döviz piyasasında İngiliz sterlini ile işlemlerin 3 Ekim’den itibaren durdurulmasına karar verildiği ifade edildi.
Ruble- Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Moskova Borsası’nda dolar 25 Mayıs’tan beri ilk defa 58 rublenin altına indi
9 Haziran , 06:17
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала