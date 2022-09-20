https://sputniknews.com.tr/20220920/moskova-borsasi-ingiliz-sterliniyle-islemleri-durduruyor-1061442328.html

Moskova Borsası, İngiliz sterliniyle işlemleri durduruyor

Moskova Borsası, İngiliz sterliniyle işlemleri durduruyor

Moskova Borsası, döviz piyasasında İngiliz sterlini ile işlemlerin 3 Ekim’den itibaren durdurulacağını bildirildi. 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T22:18+0300

2022-09-20T22:18+0300

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Moskova Borsası, 3 Ekim'de İngiliz sterlini ile işlem yapmayı sonlandıracak.Moskova Borsası’ndan (MOEX) yapılan yazılı açıklamada, döviz piyasasında sterlinle işlem yapmanın çeşitli tehlikeler ve zorluklar içerdiği belirtildi.Açıklamada, söz konusu gerekçelerden ötürü MOEX’in döviz piyasasında İngiliz sterlini ile işlemlerin 3 Ekim’den itibaren durdurulmasına karar verildiği ifade edildi.

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