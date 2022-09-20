https://sputniknews.com.tr/20220920/moskova-borsasi-ingiliz-sterliniyle-islemleri-durduruyor-1061442328.html
Moskova Borsası, İngiliz sterliniyle işlemleri durduruyor
Moskova Borsası, İngiliz sterliniyle işlemleri durduruyor
Moskova Borsası, döviz piyasasında İngiliz sterlini ile işlemlerin 3 Ekim’den itibaren durdurulacağını bildirildi. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T22:18+0300
2022-09-20T22:18+0300
2022-09-20T22:19+0300
ekonomi
moskova
moskova borsası
ingiliz
sterlin
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Moskova Borsası, 3 Ekim'de İngiliz sterlini ile işlem yapmayı sonlandıracak.Moskova Borsası’ndan (MOEX) yapılan yazılı açıklamada, döviz piyasasında sterlinle işlem yapmanın çeşitli tehlikeler ve zorluklar içerdiği belirtildi.Açıklamada, söz konusu gerekçelerden ötürü MOEX’in döviz piyasasında İngiliz sterlini ile işlemlerin 3 Ekim’den itibaren durdurulmasına karar verildiği ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220609/canli--donbass-ve-ukraynadan-17-bin-47-kisi-daha-rusyaya-tahliye-edildi-1057176025.html
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moskova, moskova borsası, ingiliz, sterlin
moskova, moskova borsası, ingiliz, sterlin
Moskova Borsası, İngiliz sterliniyle işlemleri durduruyor
22:18 20.09.2022 (güncellendi: 22:19 20.09.2022) Abone ol
Moskova Borsası, döviz piyasasında İngiliz sterlini ile işlemlerin 3 Ekim’den itibaren durdurulacağını bildirildi.
Moskova Borsası, 3 Ekim'de İngiliz sterlini ile işlem yapmayı sonlandıracak.
Moskova Borsası’ndan (MOEX) yapılan yazılı açıklamada, döviz piyasasında sterlinle işlem yapmanın çeşitli tehlikeler ve zorluklar içerdiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu gerekçelerden ötürü MOEX’in döviz piyasasında İngiliz sterlini ile işlemlerin 3 Ekim’den itibaren durdurulmasına karar verildiği ifade edildi.