https://sputniknews.com.tr/20220920/meteorolojiden-7-il-icin-firtina-uyarisi-1061421401.html

Meteorolojiden 7 il için fırtına uyarısı

Meteorolojiden 7 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın 7 il için fırtına uyarısı yapıldı. 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T14:39+0300

2022-09-20T14:39+0300

2022-09-20T14:39+0300

yaşam

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji bölge müdürlüğü

bingöl

van

hakkari

fırtına

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın sabah saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında Van, Hakkari, Şırnak, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ve Erzurum'da güney yönlerden esecek rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde olacağı belirtildiAçıklamada, çatı uçması ile ağaç ve direklerin devrilmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20220913/meteorolojiden-11-il-icin-sari-kod--1061121707.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji bölge müdürlüğü, bingöl, van, hakkari, fırtına