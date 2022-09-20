https://sputniknews.com.tr/20220920/meteorolojiden-7-il-icin-firtina-uyarisi-1061421401.html
Meteorolojiden 7 il için fırtına uyarısı
Meteorolojiden 7 il için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın 7 il için fırtına uyarısı yapıldı. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T14:39+0300
2022-09-20T14:39+0300
2022-09-20T14:39+0300
yaşam
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji bölge müdürlüğü
bingöl
van
hakkari
fırtına
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın sabah saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında Van, Hakkari, Şırnak, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ve Erzurum'da güney yönlerden esecek rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde olacağı belirtildiAçıklamada, çatı uçması ile ağaç ve direklerin devrilmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20220913/meteorolojiden-11-il-icin-sari-kod--1061121707.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji bölge müdürlüğü, bingöl, van, hakkari, fırtına
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji bölge müdürlüğü, bingöl, van, hakkari, fırtına
Meteorolojiden 7 il için fırtına uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın 7 il için fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın sabah saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında Van, Hakkari, Şırnak, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ve Erzurum'da güney yönlerden esecek rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde olacağı belirtildi
Açıklamada, çatı uçması ile ağaç ve direklerin devrilmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de kaydedildi.