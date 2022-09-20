https://sputniknews.com.tr/20220920/meksikada-yemek-yeme-yarismasina-katilan-bir-kisi-bogularak-hayatini-kaybetti--1061396862.html
Meksika’da yemek yeme yarışmasına katılan bir kişi, boğularak hayatını kaybetti
Meksika’da yemek yeme yarışmasına katılan bir kişi, boğularak hayatını kaybetti
Meksika’da düzenlenen yemek yeme yarışması sırasında bir yarışmacı, boğularak hayatını kaybetti. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T00:33+0300
2022-09-20T00:33+0300
2022-09-20T00:44+0300
yaşam
meksika
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Meksika’nın Yucatan eyaletinin Tinum şehrinde yöresel bir yemek olan “Pozole” yeme yarışması sırasında katılımcılardan 48 yaşındaki Hugo Ismael yemek yerken bir anda fenalaşarak yere düştü. Diğer yarışmacılar hemen Ismael’e yardım etmeye çalışırken, durumu ağır olan Isamel hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan muayene sonucu Ismael’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Görgü tanıkları, Hugo Ismael’in yarışma sırasında boğulduğunu ve fenalaştıktan sonra ilk yardım uygulanmadığını ifade etti. Yucatan Eyaleti Başsavcılığı ise, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
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meksika, yemek borusu, yemek
Meksika’da yemek yeme yarışmasına katılan bir kişi, boğularak hayatını kaybetti
00:33 20.09.2022 (güncellendi: 00:44 20.09.2022) Abone ol
Meksika’da düzenlenen yemek yeme yarışması sırasında bir yarışmacı, boğularak hayatını kaybetti.
Meksika’nın Yucatan eyaletinin Tinum şehrinde yöresel bir yemek olan “Pozole” yeme yarışması sırasında katılımcılardan 48 yaşındaki Hugo Ismael yemek yerken bir anda fenalaşarak yere düştü. Diğer yarışmacılar hemen Ismael’e yardım etmeye çalışırken, durumu ağır olan Isamel hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan muayene sonucu Ismael’in hayatını kaybettiği tespit edildi.
Görgü tanıkları, Hugo Ismael’in yarışma sırasında boğulduğunu ve fenalaştıktan sonra ilk yardım uygulanmadığını ifade etti. Yucatan Eyaleti Başsavcılığı ise, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.