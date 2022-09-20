https://sputniknews.com.tr/20220920/marmarayda-teknik-ariza-sebebiyle-seferler-aksadi-1061441684.html

Marmaray'da teknik arıza sebebiyle seferler aksadı

Marmaray'da teknik arıza sebebiyle seferler aksadı

Marmaray’da teknik arıza sebebiyle Erenköy-Maltepe istasyonları arasında seferler aralıklarla yapılıyor. İş çıkış saatinde başlayan teknik arıza nedeniyle... 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T22:12+0300

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türkiye

marmaray

erenköy

maltepe

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Marmaray’da enerji nakil hatlarında teknik arıza oluştu.Erenköy ve Maltepe istasyonları arasında oluşan arıza sonrası Gebze yönüne giden trenler yolcularını Erenköy İstasyonu'nda indirmek zorunda kaldı. Erenköy İstasyonu'nda duran trenler tekrardan Halkalı yönüne hareket etti. Bekleyen yolcular aralıklarla gelen trenlere binerek yolculuklarına devam etti. Arıza sonrası Marmaray istasyonlarında yoğunluklar oluştu.Oluşan teknik arıza sonrası Marmaray'da arızayla ilgili duyuruda, "Sayın yolcularımız enerji nakil hatlarımızda yaşanan aksaklık sebebiyle Erenköy-Maltepe arasında seferlerimiz gecikmeli yapılmaktadır. Bakım çalışmalarımız devam etmekte olup kısa süre içinde normale dönmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

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