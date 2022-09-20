https://sputniknews.com.tr/20220920/macron-rusyayla-diyalogu-inatla-surdurecegim-1061441578.html
Macron: Rusya’yla diyaloğu inatla sürdüreceğim
Macron: Rusya’yla diyaloğu inatla sürdüreceğim
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna’da barışın tesis edilmesi için Rusya’yla diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu belirtti. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T22:12+0300
2022-09-20T22:12+0300
2022-09-20T22:13+0300
ukrayna krizi
emmanuel macron
bm
rusya
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 77. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.Macron, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında, “Fransa, barış elde etmek için inatla çalışmaya devam edecek. Bu anlamda duruşumuz net. Tam da bu konum için savaşın öncesinde ve geçen aylar boyunca Rusya’yla diyalog yürütüyordum ve bunu yapmaya devam edeceğim” diye konuştu.
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emmanuel macron, bm, rusya
emmanuel macron, bm, rusya
Macron: Rusya’yla diyaloğu inatla sürdüreceğim
22:12 20.09.2022 (güncellendi: 22:13 20.09.2022) Abone ol
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna’da barışın tesis edilmesi için Rusya’yla diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 77. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.
Macron, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında, “Fransa, barış elde etmek için inatla çalışmaya devam edecek. Bu anlamda duruşumuz net. Tam da bu konum için savaşın öncesinde ve geçen aylar boyunca Rusya’yla diyalog yürütüyordum ve bunu yapmaya devam edeceğim” diye konuştu.