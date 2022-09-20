https://sputniknews.com.tr/20220920/macron-rusyayla-diyalogu-inatla-surdurecegim-1061441578.html

Macron: Rusya’yla diyaloğu inatla sürdüreceğim

Macron: Rusya’yla diyaloğu inatla sürdüreceğim

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna’da barışın tesis edilmesi için Rusya’yla diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu belirtti. 20.09.2022, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

emmanuel macron

bm

rusya

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 77. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.Macron, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında, “Fransa, barış elde etmek için inatla çalışmaya devam edecek. Bu anlamda duruşumuz net. Tam da bu konum için savaşın öncesinde ve geçen aylar boyunca Rusya’yla diyalog yürütüyordum ve bunu yapmaya devam edeceğim” diye konuştu.

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emmanuel macron, bm, rusya