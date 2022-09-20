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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220920/macron-rusyayla-diyalogu-inatla-surdurecegim-1061441578.html
Macron: Rusya’yla diyaloğu inatla sürdüreceğim
Macron: Rusya’yla diyaloğu inatla sürdüreceğim
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna’da barışın tesis edilmesi için Rusya’yla diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu belirtti. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T22:12+0300
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ukrayna krizi
emmanuel macron
bm
rusya
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 77. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.Macron, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında, “Fransa, barış elde etmek için inatla çalışmaya devam edecek. Bu anlamda duruşumuz net. Tam da bu konum için savaşın öncesinde ve geçen aylar boyunca Rusya’yla diyalog yürütüyordum ve bunu yapmaya devam edeceğim” diye konuştu.
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emmanuel macron, bm, rusya
emmanuel macron, bm, rusya

Macron: Rusya’yla diyaloğu inatla sürdüreceğim

22:12 20.09.2022 (güncellendi: 22:13 20.09.2022)
© AFP 2022 / MICHAEL M. SANTIAGOFrench President Emmanuel Macron
French President Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© AFP 2022 / MICHAEL M. SANTIAGO
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna’da barışın tesis edilmesi için Rusya’yla diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 77. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

Macron, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında, “Fransa, barış elde etmek için inatla çalışmaya devam edecek. Bu anlamda duruşumuz net. Tam da bu konum için savaşın öncesinde ve geçen aylar boyunca Rusya’yla diyalog yürütüyordum ve bunu yapmaya devam edeceğim” diye konuştu.
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