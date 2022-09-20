https://sputniknews.com.tr/20220920/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-avrupa-anlati-yarisini-coktan-kaybetti-1061440371.html
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Avrupa, anlatı yarışını çoktan kaybetti
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Avrupa, anlatı yarışını çoktan kaybetti
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa’nın çoktan “anlatı yarışını” kaybettiğini ve dünyanın çoğu ülkelerinin Avrupa’nın Ukrayna krizine ve Rusya... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T21:55+0300
2022-09-20T21:55+0300
2022-09-20T21:55+0300
dünya
macaristan
avrupa birliği
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Szijjarto, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Avrupa, Ukrayna’daki savaş ve uygulanan yaptırımlarla ilgili anlatı yarışmasını çoktandır kaybetti. Dünyanın geriye kalanı, tam olarak olumsuz sonuçların kaynağı ile ilgilenmiyor, sadece buna son vermek istiyorlar” diye yazdı.Avrupa ve Kuzey Amerika’da “iletişim ve siyasi balonun” oluşturulduğunu ve tüm dünyanın çatışmayı düşündüğü izlenimini oluşturmaya çalıştıklarını, ama bunun öyle olmadığını kaydeden Szijjarto, sözlerini şöyle sürdürdü:“Avrupa ülkelerinin ve Avrupa Birliği’nin, bir süre sonra nihayet, savaşı tırmandıracak veya uzatacak tehditler oluşturmayan, aksine savaşın sona ermesine katkıda bulunan önlemler alacağını içtenlikle umuyorum.”
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macaristan, avrupa birliği
macaristan, avrupa birliği
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Avrupa, anlatı yarışını çoktan kaybetti
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa’nın çoktan “anlatı yarışını” kaybettiğini ve dünyanın çoğu ülkelerinin Avrupa’nın Ukrayna krizine ve Rusya yaptırımlarına yönelik duruşunu paylaşmadığını belirtti.
Szijjarto, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Avrupa, Ukrayna’daki savaş ve uygulanan yaptırımlarla ilgili anlatı yarışmasını çoktandır kaybetti. Dünyanın geriye kalanı, tam olarak olumsuz sonuçların kaynağı ile ilgilenmiyor, sadece buna son vermek istiyorlar” diye yazdı.
Avrupa ve Kuzey Amerika’da “iletişim ve siyasi balonun” oluşturulduğunu ve tüm dünyanın çatışmayı düşündüğü izlenimini oluşturmaya çalıştıklarını, ama bunun öyle olmadığını kaydeden Szijjarto, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Avrupa ülkelerinin ve Avrupa Birliği’nin, bir süre sonra nihayet, savaşı tırmandıracak veya uzatacak tehditler oluşturmayan, aksine savaşın sona ermesine katkıda bulunan önlemler alacağını içtenlikle umuyorum.”