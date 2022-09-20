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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220920/lugansk-halk-cumhuriyeti-rusyaya-baglanma-referandumu-duzenlenmesine-iliskin-yasayi-kabul-etti-1061419794.html
Lugansk Halk Cumhuriyeti, Rusya’ya bağlanma referandumu düzenlenmesine ilişkin yasayı kabul etti
Lugansk Halk Cumhuriyeti, Rusya’ya bağlanma referandumu düzenlenmesine ilişkin yasayı kabul etti
Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin halk konseyi, cumhuriyette Rusya’ya bağlanmak için referandum düzenlenmesine ilişkin yasayı kabul etti. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T13:49+0300
2022-09-20T14:16+0300
lugansk
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
referandum
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Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) parlamentosundan yapılan açıklamada, “Halk Konseyi üyeleri, gerçekleştirdikleri toplantı sırasında, ‘Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Rusya Federasyonu’nun parçası olarak Rusya Federasyonu’na bağlanması konusundaki referanduma ilişkin yasayı’ kabul etmişlerdir” denildi.LHC Halk Konseyi üyelerinin, söz konusu yasayı oybirliği ile kabul ettikleri kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20220920/herson-bolgesi-yonetimi-rusyaya-baglanmak-icin-referandum-duzenleme-karari-aldi-1061417053.html
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lugansk, rusya, ukrayna, referandum
lugansk, rusya, ukrayna, referandum

Lugansk Halk Cumhuriyeti, Rusya’ya bağlanma referandumu düzenlenmesine ilişkin yasayı kabul etti

13:49 20.09.2022 (güncellendi: 14:16 20.09.2022)
© REUTERSRusya bayrağı
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© REUTERS
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Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin halk konseyi, cumhuriyette Rusya’ya bağlanmak için referandum düzenlenmesine ilişkin yasayı kabul etti.
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) parlamentosundan yapılan açıklamada, “Halk Konseyi üyeleri, gerçekleştirdikleri toplantı sırasında, ‘Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Rusya Federasyonu’nun parçası olarak Rusya Federasyonu’na bağlanması konusundaki referanduma ilişkin yasayı’ kabul etmişlerdir” denildi.
LHC Halk Konseyi üyelerinin, söz konusu yasayı oybirliği ile kabul ettikleri kaydedildi.
Ukrayna'nın Herson Bölgesi'nde bulunan ve Rusya'ya bağlı Kırım Cumhuriyeti'nin su ihtiyacını karşılayan Kuzey Kırım Kanalı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
Ukrayna krizi
Herson bölgesi yönetimi, Rusya’ya bağlanmak için referandum düzenleme kararı aldı
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