https://sputniknews.com.tr/20220920/lugansk-halk-cumhuriyeti-rusyaya-baglanma-referandumu-duzenlenmesine-iliskin-yasayi-kabul-etti-1061419794.html

Lugansk Halk Cumhuriyeti, Rusya’ya bağlanma referandumu düzenlenmesine ilişkin yasayı kabul etti

Lugansk Halk Cumhuriyeti, Rusya’ya bağlanma referandumu düzenlenmesine ilişkin yasayı kabul etti

Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin halk konseyi, cumhuriyette Rusya’ya bağlanmak için referandum düzenlenmesine ilişkin yasayı kabul etti. 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T13:49+0300

2022-09-20T13:49+0300

2022-09-20T14:16+0300

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Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) parlamentosundan yapılan açıklamada, “Halk Konseyi üyeleri, gerçekleştirdikleri toplantı sırasında, ‘Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Rusya Federasyonu’nun parçası olarak Rusya Federasyonu’na bağlanması konusundaki referanduma ilişkin yasayı’ kabul etmişlerdir” denildi.LHC Halk Konseyi üyelerinin, söz konusu yasayı oybirliği ile kabul ettikleri kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20220920/herson-bolgesi-yonetimi-rusyaya-baglanmak-icin-referandum-duzenleme-karari-aldi-1061417053.html

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