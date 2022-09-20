Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220920/kremlin-ukraynadaki-durumun-siyasal-yollarla-cozumlenmesi-mumkun-gorunmuyor--1061421823.html
Kremlin: Ukrayna’daki durumun siyasal yollarla çözümlenmesi mümkün görünmüyor
Kremlin: Ukrayna’daki durumun siyasal yollarla çözümlenmesi mümkün görünmüyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’daki durumun siyasi yollarla çözümlenmesi şu an için mümkün görünmediğini belirtti. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T14:52+0300
2022-09-20T14:53+0300
ukrayna krizi
kremlin
dmitriy peskov
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/16/1054946879_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_800a9ffa6edf2f244462e6d13a5c623b.jpg
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus haber ajanslarına demecinde, “Ukrayna’daki duruma siyasi-diplomatik yollarla çözüm getirilmesine gelirsem, şu anda böyle bir olasılık görünmüyor” dedi. Rusya yetkilileri, Ukrayna’daki operasyonun en başta belirlenmiş olan hedeflere ulaşılana dek sürdürüleceğini belirtiliyor. Fakat bununla beraber nisan ayından beri donmuş olan barış görüşmelerinin yeniden başlamasına hazır olduklarını kaydediyor. Ukrayna tarafıysa barış görüşmelerine geri dönülmesine karşı çıkıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in danışmanı Mihail Podolyak ağustos sonundaki bir demecinde, Kiev’in barış görüşmelerine karşı çıktığını zira müzakerelerin Ukrayna için ‘idam cezası’ anlamına geleceğini ifade etmişti. Podolyak, görüşmelere geri dönülmesi halinde Rusya’nın bu arayı sahada güçlenmek için kullanacağını savunmuştu.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/16/1054946879_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_8e4cddce234e09d3725c61ebc9290a4b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kremlin, dmitriy peskov, ukrayna
kremlin, dmitriy peskov, ukrayna

Kremlin: Ukrayna’daki durumun siyasal yollarla çözümlenmesi mümkün görünmüyor

14:52 20.09.2022 (güncellendi: 14:53 20.09.2022)
© AFP 2022 / EVGENIA NOVOZHENINADmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© AFP 2022 / EVGENIA NOVOZHENINA
Abone olTelegram
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’daki durumun siyasi yollarla çözümlenmesi şu an için mümkün görünmediğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus haber ajanslarına demecinde, “Ukrayna’daki duruma siyasi-diplomatik yollarla çözüm getirilmesine gelirsem, şu anda böyle bir olasılık görünmüyor” dedi.
Rusya yetkilileri, Ukrayna’daki operasyonun en başta belirlenmiş olan hedeflere ulaşılana dek sürdürüleceğini belirtiliyor. Fakat bununla beraber nisan ayından beri donmuş olan barış görüşmelerinin yeniden başlamasına hazır olduklarını kaydediyor.
Ukrayna tarafıysa barış görüşmelerine geri dönülmesine karşı çıkıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in danışmanı Mihail Podolyak ağustos sonundaki bir demecinde, Kiev’in barış görüşmelerine karşı çıktığını zira müzakerelerin Ukrayna için ‘idam cezası’ anlamına geleceğini ifade etmişti. Podolyak, görüşmelere geri dönülmesi halinde Rusya’nın bu arayı sahada güçlenmek için kullanacağını savunmuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала