https://sputniknews.com.tr/20220920/kremlin-ukraynadaki-durumun-siyasal-yollarla-cozumlenmesi-mumkun-gorunmuyor--1061421823.html
Kremlin: Ukrayna’daki durumun siyasal yollarla çözümlenmesi mümkün görünmüyor
Kremlin: Ukrayna’daki durumun siyasal yollarla çözümlenmesi mümkün görünmüyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’daki durumun siyasi yollarla çözümlenmesi şu an için mümkün görünmediğini belirtti. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T14:52+0300
2022-09-20T14:52+0300
2022-09-20T14:53+0300
ukrayna krizi
kremlin
dmitriy peskov
ukrayna
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus haber ajanslarına demecinde, “Ukrayna’daki duruma siyasi-diplomatik yollarla çözüm getirilmesine gelirsem, şu anda böyle bir olasılık görünmüyor” dedi. Rusya yetkilileri, Ukrayna’daki operasyonun en başta belirlenmiş olan hedeflere ulaşılana dek sürdürüleceğini belirtiliyor. Fakat bununla beraber nisan ayından beri donmuş olan barış görüşmelerinin yeniden başlamasına hazır olduklarını kaydediyor. Ukrayna tarafıysa barış görüşmelerine geri dönülmesine karşı çıkıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in danışmanı Mihail Podolyak ağustos sonundaki bir demecinde, Kiev’in barış görüşmelerine karşı çıktığını zira müzakerelerin Ukrayna için ‘idam cezası’ anlamına geleceğini ifade etmişti. Podolyak, görüşmelere geri dönülmesi halinde Rusya’nın bu arayı sahada güçlenmek için kullanacağını savunmuştu.
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kremlin, dmitriy peskov, ukrayna
kremlin, dmitriy peskov, ukrayna
Kremlin: Ukrayna’daki durumun siyasal yollarla çözümlenmesi mümkün görünmüyor
14:52 20.09.2022 (güncellendi: 14:53 20.09.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’daki durumun siyasi yollarla çözümlenmesi şu an için mümkün görünmediğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus haber ajanslarına demecinde, “Ukrayna’daki duruma siyasi-diplomatik yollarla çözüm getirilmesine gelirsem, şu anda böyle bir olasılık görünmüyor” dedi.
Rusya yetkilileri, Ukrayna’daki operasyonun en başta belirlenmiş olan hedeflere ulaşılana dek sürdürüleceğini belirtiliyor. Fakat bununla beraber nisan ayından beri donmuş olan barış görüşmelerinin yeniden başlamasına hazır olduklarını kaydediyor.
Ukrayna tarafıysa barış görüşmelerine geri dönülmesine karşı çıkıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in danışmanı Mihail Podolyak ağustos sonundaki bir demecinde, Kiev’in barış görüşmelerine karşı çıktığını zira müzakerelerin Ukrayna için ‘idam cezası’ anlamına geleceğini ifade etmişti. Podolyak, görüşmelere geri dönülmesi halinde Rusya’nın bu arayı sahada güçlenmek için kullanacağını savunmuştu.