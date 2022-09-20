https://sputniknews.com.tr/20220920/kremlin-ukraynadaki-durumun-siyasal-yollarla-cozumlenmesi-mumkun-gorunmuyor--1061421823.html

Kremlin: Ukrayna’daki durumun siyasal yollarla çözümlenmesi mümkün görünmüyor

Kremlin: Ukrayna’daki durumun siyasal yollarla çözümlenmesi mümkün görünmüyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’daki durumun siyasi yollarla çözümlenmesi şu an için mümkün görünmediğini belirtti. 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T14:52+0300

2022-09-20T14:52+0300

2022-09-20T14:53+0300

ukrayna krizi

kremlin

dmitriy peskov

ukrayna

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus haber ajanslarına demecinde, “Ukrayna’daki duruma siyasi-diplomatik yollarla çözüm getirilmesine gelirsem, şu anda böyle bir olasılık görünmüyor” dedi. Rusya yetkilileri, Ukrayna’daki operasyonun en başta belirlenmiş olan hedeflere ulaşılana dek sürdürüleceğini belirtiliyor. Fakat bununla beraber nisan ayından beri donmuş olan barış görüşmelerinin yeniden başlamasına hazır olduklarını kaydediyor. Ukrayna tarafıysa barış görüşmelerine geri dönülmesine karşı çıkıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in danışmanı Mihail Podolyak ağustos sonundaki bir demecinde, Kiev’in barış görüşmelerine karşı çıktığını zira müzakerelerin Ukrayna için ‘idam cezası’ anlamına geleceğini ifade etmişti. Podolyak, görüşmelere geri dönülmesi halinde Rusya’nın bu arayı sahada güçlenmek için kullanacağını savunmuştu.

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