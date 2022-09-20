https://sputniknews.com.tr/20220920/kazara-yegenini-olduren-muhtar-tutuklandi-1061436961.html
Kazara yeğenini öldüren muhtar tutuklandı
Kazara yeğenini öldüren muhtar tutuklandı
Samsun'da temizlediği tabancasının kazara ateş alması sonucu 20 yaşındaki yeğeni Ayşe Nur Tural'ın ölümüne neden olduğu belirtilen muhtar Mehmet Tural... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T20:20+0300
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Samsun'un Havza ilçesinde, Havza Yağlı Tohumlar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve Ortaklar Mahallesi Muhtarı Mehmet Tural’ın, evinde temizlediği ruhsatlı tabancası, kazara ateş aldı.DHA'nın haberine göre tabancadan çıkan kurşun, karşısında oturan yeğeni Ayşe Nur Tural'a isabet etti. Kanlar içinde kalan Ayşe Nur Tural, muhtar Tural tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan Ayşe Nur, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.Muhtar Tural, olaydan sonra tabancasıyla birlikte jandarmaya teslim olup, silahını temizlerken kazara yeğenini vurduğunu söyledi. Mehmet Tural, jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'taksirle öldürme' suçundan tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20220222/domuz-avlarken-kazara-yegenini-vurdu-1054127484.html
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Kazara yeğenini öldüren muhtar tutuklandı
20:20 20.09.2022 (güncellendi: 20:22 20.09.2022) Abone ol
Samsun'da temizlediği tabancasının kazara ateş alması sonucu 20 yaşındaki yeğeni Ayşe Nur Tural'ın ölümüne neden olduğu belirtilen muhtar Mehmet Tural, 'taksirle öldürme' suçundan tutuklandı.
Samsun'un Havza ilçesinde, Havza Yağlı Tohumlar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve Ortaklar Mahallesi Muhtarı Mehmet Tural’ın, evinde temizlediği ruhsatlı tabancası, kazara ateş aldı.
DHA'nın haberine göre tabancadan çıkan kurşun, karşısında oturan yeğeni Ayşe Nur Tural'a isabet etti. Kanlar içinde kalan Ayşe Nur Tural, muhtar Tural tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan Ayşe Nur, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Muhtar Tural, olaydan sonra tabancasıyla birlikte jandarmaya teslim olup, silahını temizlerken kazara yeğenini vurduğunu söyledi.
Mehmet Tural, jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'taksirle öldürme' suçundan tutuklandı.