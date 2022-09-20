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Kadıköy’de metrobüs yangını
Kadıköy’de metrobüs yangını
Kadıköy Acıbadem Metrobüs Durağı yakınlarında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcular kendilerini dışarıya atarken, yangın yapılan müdahale sonucu... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T23:22+0300
2022-09-20T23:22+0300
türkiye
kadıköy
metrobüs
yangın
acıbadem
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Yangın, saat 17.15 sıralarında Acıbadem Metrobüs Durağı yakınlarında bir metrobüs aracının motor kısmında çıktı.Metrobüsün içi bir anda dumanla dolarken, yolcular kısa sürede dışarıya çıktı. Yangın söndürme tüpleriyle müdahale sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20220910/avcilardaki-metrobus-kazasinda-yaralananlar-yasadiklarini-anlatti-korkunc-bir-goruntuydu-1061041996.html
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kadıköy, metrobüs, yangın, acıbadem
kadıköy, metrobüs, yangın, acıbadem

Kadıköy’de metrobüs yangını

23:22 20.09.2022
© DHAKadıköy Acıbadem Metrobüs Durağı yakınlarında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcular kendilerini dışarıya atarken, yangın yapılan müdahale sonucu kısa sürede söndürüldü.
Kadıköy Acıbadem Metrobüs Durağı yakınlarında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcular kendilerini dışarıya atarken, yangın yapılan müdahale sonucu kısa sürede söndürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© DHA
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Kadıköy Acıbadem Metrobüs Durağı yakınlarında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcular kendilerini dışarıya atarken, yangın yapılan müdahale sonucu kısa sürede söndürüldü.
Yangın, saat 17.15 sıralarında Acıbadem Metrobüs Durağı yakınlarında bir metrobüs aracının motor kısmında çıktı.
Metrobüsün içi bir anda dumanla dolarken, yolcular kısa sürede dışarıya çıktı.
Yangın söndürme tüpleriyle müdahale sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.
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