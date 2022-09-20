https://sputniknews.com.tr/20220920/japonyada-enflasyon-8-yilin-zirvesinde-1061417910.html
Japonya'da enflasyon 8 yılın zirvesinde
Japonya'da enflasyon 8 yılın zirvesinde
Japonya'nın ağustos enflasyonu yüzde 2.8 ile yaklaşık 8 yılın zirvesine çıktı. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T13:33+0300
2022-09-20T13:33+0300
2022-09-20T13:34+0300
ekonomi
japonya
enflasyon
faiz artırımı
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Japonya'da ağustos ayı çekirdek tüketici enflasyonu, ham maddelerden kaynaklanan fiyat baskıları ve yendeki zayıflamanın artmasıyla, yaklaşık 8 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 2.8'e yükseldi.Volatil taze gıda fiyatlarını hariç tutan ancak yakıt maliyetlerini kapsayan çekirdek tüketici fiyat endeksinin ağustosta yüzde 2.7'ye çıkması bekleniyordu.Merkez bankasının yüzde 2'lik hedefini art arda beşinci ayda da aşan enflasyon, fiyat baskılarının bankanın tahmin ettiğinden daha uzun süre devam edeceğinin sinyalini verdi.Ancak buna rağmen birçok ekonomist merkez bankasının aşırı gevşek para politikasında ani bir değişiklik yapmasını beklemiyor.Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) perşembe sona erecek iki günlük para politikası toplantısının ardından kısa ve uzun vadeli faizlerini sıfıra yakın tutması bekleniyor.Norinchukin Research Institute'un baş ekonomisti Takeşi Minami, "Zayıf yen, Japonya'ya enflasyonu ithal ediyor. Çekirdek tüketici enflasyonu ekimde yüzde 3 ile zirve yapmaya doğru gidiyor. Enflasyon bir yıl kadar daha yüzde 2'nin üzerinde kalabilir. Bu da, BOJ'un fiyatlara bakışını değiştirmesini sağlayabilir" ifadelerini kullandı.
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japonya, enflasyon, faiz artırımı
japonya, enflasyon, faiz artırımı
Japonya'da enflasyon 8 yılın zirvesinde
13:33 20.09.2022 (güncellendi: 13:34 20.09.2022) Abone ol
Japonya'nın ağustos enflasyonu yüzde 2.8 ile yaklaşık 8 yılın zirvesine çıktı.
Japonya'da ağustos ayı çekirdek tüketici enflasyonu, ham maddelerden kaynaklanan fiyat baskıları ve yendeki zayıflamanın artmasıyla, yaklaşık 8 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 2.8'e yükseldi.
Volatil taze gıda fiyatlarını hariç tutan ancak yakıt maliyetlerini kapsayan çekirdek tüketici fiyat endeksinin ağustosta yüzde 2.7'ye çıkması bekleniyordu.
Merkez bankasının yüzde 2'lik hedefini art arda beşinci ayda da aşan enflasyon, fiyat baskılarının bankanın tahmin ettiğinden daha uzun süre devam edeceğinin sinyalini verdi.
Ancak buna rağmen birçok ekonomist merkez bankasının aşırı gevşek para politikasında ani bir değişiklik yapmasını beklemiyor.
Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) perşembe sona erecek iki günlük para politikası toplantısının ardından kısa ve uzun vadeli faizlerini sıfıra yakın tutması bekleniyor.
Norinchukin Research Institute'un baş ekonomisti Takeşi Minami, "Zayıf yen, Japonya'ya enflasyonu ithal ediyor. Çekirdek tüketici enflasyonu ekimde yüzde 3 ile zirve yapmaya doğru gidiyor. Enflasyon bir yıl kadar daha yüzde 2'nin üzerinde kalabilir. Bu da, BOJ'un fiyatlara bakışını değiştirmesini sağlayabilir" ifadelerini kullandı.