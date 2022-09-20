https://sputniknews.com.tr/20220920/james-webb-teleskobu-marstan-ilk-goruntuleri-paylasti-1061410504.html

James Webb teleskobu Mars'tan çektiği ilk görüntüleri paylaştı

James Webb teleskobu Mars'tan çektiği ilk görüntüleri paylaştı

James Webb Uzay Teleskobu, Mars'tan görüntüler paylaştı ve gezegenin yapısına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T10:45+0300

2022-09-20T10:45+0300

2022-09-20T10:45+0300

yaşam

mars

james webb uzay teleskobu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056246628_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f559f08967f0a676c0bb25cab88a6269.jpg

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve NASA tarafından gönderilen James Webb Uzay Teleskobu, Mars'tan bir dizi görüntü paylaştı.Teleskop, en son 1350 ışık yılı uzaklıktaki Orion Nebulası'nı görüntülemişti.10 milyar dolarlık maliyetiyle dünyanın en pahalı teleskobu olan James Webb, temmuz ayından bu yana Araba Tekeri Galaksisi, Phantom Galaksisi ve Tarantula Nebulası gibi uzak bölgeleri kaydetti.New Scientist'te yer alan habere göre Maryland'deki NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Geronimo Villanueva, yaptığı açıklamada, James Webb'in Mars üzerinden çalışırken uzak gezegenleri incelemekten daha zor bir iş yaptığını belirtti.Villanueva, "Artık gezegenin bu tam görüntülerini tüm kızılötesi aralığında inanılmaz hassasiyetlerde elde etmek mümkün" ifadelerini kullandı.Öte yandan Mars'tan yansıyan güneş ışığı, teleskobun alıcılarına aşırı yükleme yapıyor. Villanueva ve ekibi, görüntüleri kısa pozlamalarla ve yalnızca dedektörlerden gelen ışığın bir kısmını örnekleyerek almaya çalışıyor.Ekip üyelerinden Sara Faggi, "Görüntüleri açtığımızda ve spektrumları aldığımızda, aslında verileri elde edebilmemiz ve bunların iyi veriler olması heyecan vericiydi" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220703/arastirma-uzay-donusu-kemik-kutlesi-kaybeden-astronotlar-iyilesmekte-zorlaniyor-1058242528.html

mars

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mars, james webb uzay teleskobu