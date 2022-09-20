https://sputniknews.com.tr/20220920/james-webb-teleskobu-marstan-ilk-goruntuleri-paylasti-1061410504.html
James Webb teleskobu Mars'tan çektiği ilk görüntüleri paylaştı
James Webb teleskobu Mars'tan çektiği ilk görüntüleri paylaştı
James Webb Uzay Teleskobu, Mars'tan görüntüler paylaştı ve gezegenin yapısına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T10:45+0300
2022-09-20T10:45+0300
2022-09-20T10:45+0300
yaşam
mars
james webb uzay teleskobu
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Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve NASA tarafından gönderilen James Webb Uzay Teleskobu, Mars'tan bir dizi görüntü paylaştı.Teleskop, en son 1350 ışık yılı uzaklıktaki Orion Nebulası'nı görüntülemişti.10 milyar dolarlık maliyetiyle dünyanın en pahalı teleskobu olan James Webb, temmuz ayından bu yana Araba Tekeri Galaksisi, Phantom Galaksisi ve Tarantula Nebulası gibi uzak bölgeleri kaydetti.New Scientist'te yer alan habere göre Maryland'deki NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Geronimo Villanueva, yaptığı açıklamada, James Webb'in Mars üzerinden çalışırken uzak gezegenleri incelemekten daha zor bir iş yaptığını belirtti.Villanueva, "Artık gezegenin bu tam görüntülerini tüm kızılötesi aralığında inanılmaz hassasiyetlerde elde etmek mümkün" ifadelerini kullandı.Öte yandan Mars'tan yansıyan güneş ışığı, teleskobun alıcılarına aşırı yükleme yapıyor. Villanueva ve ekibi, görüntüleri kısa pozlamalarla ve yalnızca dedektörlerden gelen ışığın bir kısmını örnekleyerek almaya çalışıyor.Ekip üyelerinden Sara Faggi, "Görüntüleri açtığımızda ve spektrumları aldığımızda, aslında verileri elde edebilmemiz ve bunların iyi veriler olması heyecan vericiydi" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220703/arastirma-uzay-donusu-kemik-kutlesi-kaybeden-astronotlar-iyilesmekte-zorlaniyor-1058242528.html
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mars, james webb uzay teleskobu
mars, james webb uzay teleskobu
James Webb teleskobu Mars'tan çektiği ilk görüntüleri paylaştı
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James Webb Uzay Teleskobu, Mars'tan görüntüler paylaştı ve gezegenin yapısına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.
Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve NASA tarafından gönderilen James Webb Uzay Teleskobu, Mars'tan bir dizi görüntü paylaştı.
Teleskop, en son 1350 ışık yılı uzaklıktaki Orion Nebulası'nı görüntülemişti.
10 milyar dolarlık maliyetiyle dünyanın en pahalı teleskobu olan James Webb, temmuz ayından bu yana Araba Tekeri Galaksisi, Phantom Galaksisi ve Tarantula Nebulası gibi uzak bölgeleri kaydetti.
New Scientist'te yer alan habere göre Maryland'deki NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Geronimo Villanueva, yaptığı açıklamada, James Webb'in Mars üzerinden çalışırken uzak gezegenleri incelemekten daha zor bir iş yaptığını belirtti.
Villanueva, "Artık gezegenin bu tam görüntülerini tüm kızılötesi aralığında inanılmaz hassasiyetlerde elde etmek mümkün" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Mars'tan yansıyan güneş ışığı, teleskobun alıcılarına aşırı yükleme yapıyor. Villanueva ve ekibi, görüntüleri kısa pozlamalarla ve yalnızca dedektörlerden gelen ışığın bir kısmını örnekleyerek almaya çalışıyor.
Ekip üyelerinden Sara Faggi, "Görüntüleri açtığımızda ve spektrumları aldığımızda, aslında verileri elde edebilmemiz ve bunların iyi veriler olması heyecan vericiydi" diye konuştu.