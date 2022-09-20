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İsveç'ten 'Türkiye' kararı: NATO görüşmelerine eski başbakanın sekreteri devam edecek
İsveç'ten 'Türkiye' kararı: NATO görüşmelerine eski başbakanın sekreteri devam edecek
İsveç'te 11 Eylül'de yapılan genel seçimler sonrası hükümet kurma görevini alan ılımlı Muhafazakar Parti lideri Kristersson, Türkiye ile NATO müzakerelerine... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
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isveç
finlandiya
nato
türkiye
magdalena andersson
ulf kristersson
sekreter
karar
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İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen tarafından hükümet kurmak için görevlendirilen Ulf Kristersson, Türkiye ve NATO görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.Devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Kristersson, Türkiye ile NATO müzakerelerinin ciddiyetle sürdüğünü kaydetti.'Stenström'e güvenim sonsuz'Görüşmelere başmüzakereci sıfatıyla eski Başbakan Magdalena Andersson'un sekreteri Oscar Stenström'ün devam edeceğini vurgulayan Kristersson, "İsveç'te seçim yapıldığı için dünyadaki gelişmeler durmuyor. NATO meselesi seçimden önce olduğu gibi bugün de önemli. Müzakerelerin sonuna kadar da konu önemli olmaya devam edecek. Andersson'un sekreteri Oscar Stenström'e güvenim sonsuz, bu müzakerelerde liderlik etme yeteneğine güveniyorum" ifadelerini kullandı.Öte yandan ülkede resmi olmayan seçim sonucuna göre, sağ blok partiler yüzde 49,6, azınlık hükümeti ile iktidardaki sol blok partiler ise yüzde 48,9 oy aldı. Buna göre 349 sandalyeli parlamentoda sağ blok partileri 176, sol blok partileri 173 sandalye kazandı.Bu tablo sonrası, hükümet kurma görevi ılımlı Muhafazakar Parti (M) lideri Ulf Kristersson'a verilmişti.Türkiye, İsveç ve Finlandiya NATO görüşmeleriTürkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da Üçlü Muhtıra imzalanmıştı. Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı da 26 Ağustos'ta Finlandiya'nın Vantaa kentinde yapılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220914/isvec-basbakani-andersson-secim-maglubiyeti-sonrasi-istifa-edecegini-acikladi-1061194761.html
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isveç, finlandiya, nato, türkiye, magdalena andersson, ulf kristersson, sekreter, karar
isveç, finlandiya, nato, türkiye, magdalena andersson, ulf kristersson, sekreter, karar

İsveç'ten 'Türkiye' kararı: NATO görüşmelerine eski başbakanın sekreteri devam edecek

01:26 20.09.2022
© AAİsveç'te 11 Eylül'de yapılan genel seçimler sonrası hükümet kurma görevini alan ılımlı Muhafazakar Parti lideri Kristersson, Türkiye ile NATO müzakerelerine eski Başbakan Magdalena Andersson'un sekreteri Oscar Stenström'ün devam edeceğini söyledi.
İsveç'te 11 Eylül'de yapılan genel seçimler sonrası hükümet kurma görevini alan ılımlı Muhafazakar Parti lideri Kristersson, Türkiye ile NATO müzakerelerine eski Başbakan Magdalena Andersson'un sekreteri Oscar Stenström'ün devam edeceğini söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© AA
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İsveç'te 11 Eylül'de yapılan genel seçimler sonrası hükümet kurma görevini alan ılımlı Muhafazakar Parti lideri Kristersson, Türkiye ile NATO müzakerelerine eski Başbakan Magdalena Andersson'un sekreteri Oscar Stenström'ün devam edeceğini söyledi.
İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen tarafından hükümet kurmak için görevlendirilen Ulf Kristersson, Türkiye ve NATO görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Kristersson, Türkiye ile NATO müzakerelerinin ciddiyetle sürdüğünü kaydetti.

'Stenström'e güvenim sonsuz'

Görüşmelere başmüzakereci sıfatıyla eski Başbakan Magdalena Andersson'un sekreteri Oscar Stenström'ün devam edeceğini vurgulayan Kristersson, "İsveç'te seçim yapıldığı için dünyadaki gelişmeler durmuyor. NATO meselesi seçimden önce olduğu gibi bugün de önemli. Müzakerelerin sonuna kadar da konu önemli olmaya devam edecek. Andersson'un sekreteri Oscar Stenström'e güvenim sonsuz, bu müzakerelerde liderlik etme yeteneğine güveniyorum" ifadelerini kullandı.
Öte yandan ülkede resmi olmayan seçim sonucuna göre, sağ blok partiler yüzde 49,6, azınlık hükümeti ile iktidardaki sol blok partiler ise yüzde 48,9 oy aldı. Buna göre 349 sandalyeli parlamentoda sağ blok partileri 176, sol blok partileri 173 sandalye kazandı.
Bu tablo sonrası, hükümet kurma görevi ılımlı Muhafazakar Parti (M) lideri Ulf Kristersson'a verilmişti.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya NATO görüşmeleri

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da Üçlü Muhtıra imzalanmıştı. Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı da 26 Ağustos'ta Finlandiya'nın Vantaa kentinde yapılmıştı.
Magdalena Andersson - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
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