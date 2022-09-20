https://sputniknews.com.tr/20220920/isvec-merkez-bankasi-faiz-artirdi-1061411651.html

İsveç Merkez Bankası son 30 yılın en yüksek faiz artırımına gitti

İsveç Merkez Bankası son 30 yılın en yüksek faiz artırımına gitti

İsveç Merkez Bankası (Riksbank) piyasa beklentilerinin üzerinde 100 baz puan faiz artışına gitti. Bu, 1993'ten bu yana en yüksek faiz artırımı olarak kayda... 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T11:34+0300

2022-09-20T11:34+0300

2022-09-20T12:10+0300

ekonomi

isveç

faiz artırımı

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Riksbank'tan yapılan açıklamaya göre gösterge faiz oranının yüzde 0.75'ten yüzde 1.75'e çıkarıldığı belirtildi. Piyasaların tahmini faizlerin 75 baz puan artırılacağı yönündeydi.Söz konusu faiz artırımı, 1993'ten bu yana en yüksek rakam olarak kayda geçti.Riksbank, açıklamasında enflasyonun çok yüksek olduğunu ve hanehalkı satın alma gücünün zayıfladığına dikkat çekti.Açıklamada, "Enflasyonu hedefe geri döndürmek için para politikasının şimdi daha da sıkılaştırılması gerekiyor" denildi.Politika faizinin önümüzdeki 6 ayda artırılmaya devam edeceği sinyali verilen açıklamada, ileride daha da sıkılaştırılan bir para politikasına ihtiyaç olabileceği kaydedildi.2015-2020 yılları arasında eksi faiz uygulayan Riksbank, 2019 yılı son ayında faizi sıfır seviyesine çıkarmış, geçen toplantısında ise yüzde 0.25'e yükseltmişti.Ülkede enflasyon ağustosta yıllık yüzde 9 ile Haziran 1991'den bu yana en yüksek artışını kaydetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220916/sterlin-dolar-karsisinda-37-yilin-en-dusuk-seviyesinde-1061272934.html

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isveç, faiz artırımı