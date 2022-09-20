https://sputniknews.com.tr/20220920/istanbulda-hafriyat-kamyonuyla-drift-1061414545.html

İstanbul'da hafriyat kamyonuyla drift

İstanbul'da hafriyat kamyonuyla drift

İstanbul'da tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen hafriyat kamyonu kameraya yansıdı. 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T12:22+0300

2022-09-20T12:22+0300

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drift

istanbul

türkiye

hafriyat kamyonu

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İstanbul'da Sultangazi-Arnavutköy yolunda hafriyat kamyonu sürücüsü önce sollama yaptı, sonra tehlikeli hareketler yaparak uzun süre ilerledi. Hem kendisini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atan hafriyat kamyonu şoförü dakikalarca drift ve sollamalar yaparak yoluna devam etti. Trafiği tehlikeye düşüren hafriyat kamyon, sürücüler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

https://sputniknews.com.tr/20220625/kayseride-otomobiliyle-drift-yapmak-isteyen-surucu-park-halindeki-araca-carpti-1057914285.html

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drift, istanbul, hafriyat kamyonu