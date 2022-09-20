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https://sputniknews.com.tr/20220920/istanbulda-hafriyat-kamyonuyla-drift-1061414545.html
İstanbul'da hafriyat kamyonuyla drift
İstanbul'da hafriyat kamyonuyla drift
İstanbul'da tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen hafriyat kamyonu kameraya yansıdı. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T12:22+0300
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drift
istanbul
türkiye
hafriyat kamyonu
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İstanbul'da Sultangazi-Arnavutköy yolunda hafriyat kamyonu sürücüsü önce sollama yaptı, sonra tehlikeli hareketler yaparak uzun süre ilerledi. Hem kendisini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atan hafriyat kamyonu şoförü dakikalarca drift ve sollamalar yaparak yoluna devam etti. Trafiği tehlikeye düşüren hafriyat kamyon, sürücüler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
https://sputniknews.com.tr/20220625/kayseride-otomobiliyle-drift-yapmak-isteyen-surucu-park-halindeki-araca-carpti-1057914285.html
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drift, istanbul, hafriyat kamyonu
drift, istanbul, hafriyat kamyonu

İstanbul'da hafriyat kamyonuyla drift

12:22 20.09.2022 (güncellendi: 12:35 20.09.2022)
© DHASultangazi'de hafriyat kamyonuyla drift
Sultangazi'de hafriyat kamyonuyla drift - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© DHA
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İstanbul'da tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen hafriyat kamyonu kameraya yansıdı.
İstanbul'da Sultangazi-Arnavutköy yolunda hafriyat kamyonu sürücüsü önce sollama yaptı, sonra tehlikeli hareketler yaparak uzun süre ilerledi.
Hem kendisini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atan hafriyat kamyonu şoförü dakikalarca drift ve sollamalar yaparak yoluna devam etti.
Trafiği tehlikeye düşüren hafriyat kamyon, sürücüler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde drift atan sürücü, park halindeki araca çarptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
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Kayseri'de otomobiliyle drift yapmak isteyen sürücü park halindeki araca çarptı
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