https://sputniknews.com.tr/20220920/istanbulda-hafriyat-kamyonuyla-drift-1061414545.html
İstanbul'da hafriyat kamyonuyla drift
İstanbul'da hafriyat kamyonuyla drift
İstanbul'da tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen hafriyat kamyonu kameraya yansıdı. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T12:22+0300
2022-09-20T12:22+0300
2022-09-20T12:35+0300
drift
istanbul
türkiye
hafriyat kamyonu
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İstanbul'da Sultangazi-Arnavutköy yolunda hafriyat kamyonu sürücüsü önce sollama yaptı, sonra tehlikeli hareketler yaparak uzun süre ilerledi. Hem kendisini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atan hafriyat kamyonu şoförü dakikalarca drift ve sollamalar yaparak yoluna devam etti. Trafiği tehlikeye düşüren hafriyat kamyon, sürücüler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
https://sputniknews.com.tr/20220625/kayseride-otomobiliyle-drift-yapmak-isteyen-surucu-park-halindeki-araca-carpti-1057914285.html
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drift, istanbul, hafriyat kamyonu
drift, istanbul, hafriyat kamyonu
İstanbul'da hafriyat kamyonuyla drift
12:22 20.09.2022 (güncellendi: 12:35 20.09.2022) Abone ol
İstanbul'da tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen hafriyat kamyonu kameraya yansıdı.
İstanbul'da Sultangazi-Arnavutköy yolunda hafriyat kamyonu sürücüsü önce sollama yaptı, sonra tehlikeli hareketler yaparak uzun süre ilerledi.
Hem kendisini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atan hafriyat kamyonu şoförü dakikalarca drift ve sollamalar yaparak yoluna devam etti.
Trafiği tehlikeye düşüren hafriyat kamyon, sürücüler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.