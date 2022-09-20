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İsrail Dışişleri çalışanları, Türkiye'ye büyükelçi atanmasını videolu mesajla kutladı
İsrail Dışişleri çalışanları, Türkiye'ye büyükelçi atanmasını videolu mesajla kutladı
İsrail Dışişleri Bakanlığı çalışanları, Türkiye'ye büyükelçi atanması kararını sosyal medyada yayınladıkları görüntülü mesajla kutladı. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T20:27+0300
2022-09-20T20:27+0300
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İsrail Dışişleri Bakanlığına ait sosyal medya hesaplarından, "Mesajınız var! İsrail ve Türkiye kısa bir süre önce diplomatik ilişkilerinin seviyesini yükseltme kararı aldı ve dün Irit Lillian'ın İsrail'in Ankara Büyükelçisi olarak atanmasına karar verildi." notuyla görüntülü bir kutlama mesajı paylaşıldı."Türkiye'deki tüm dostlarımıza mesajımız var" ifadeleriyle paylaşılan videoda, İsrail Dışişleri Bakanlığı çalışanları, İbranice, Türkçe ve İngilizce olarak Türkiye'ye mesaj gönderdi.Mesajlarında, İsrailli genç yetkililer "Merhaba Türkiye, İsrail'den selamlar!", "Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda çok heyecanlıyız. Mazel Tov! (Tebrikler).", "Türkiye'den dostlarımızın geri gelmesi çok güzel. Sizleri plajlarda görmeyi dört gözle bekliyoruz. Bizim olan sizindir.", "İstanbul'da görüşürüz!" ve "Tebrikler Türkiye" ifadelerini kullandı.Kökleri Türkiye'ye dayanan İsrailli genç bir kadın yetkili de "Büyükbabası İzmir'de doğmuş, Türkiye'de kökleri olan bir İsrailli olarak benim ve ailemin kalbinde Türkiye'nin yeri çok güçlü ve çok derin. İsrail'den sevgiler. Çok seviyorum!" diye konuştu.Büyükelçi atama kararıTürkiye ile İsrail 17 Ağustos'ta, diplomatik ilişkilerin yeniden en üst düzeye çıkarılması ve karşılıklı büyükelçi atanması kararı almıştı.​​​​​​​İsrail Dışişleri Bakanlığı Atama Komitesi, dün, Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Irit Lillian'ın büyükelçi olarak atanmasına karar vermişti.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Halen Ankara'da görev yapan Irit Lillian, İsrail'in Ankara Büyükelçisi görevine atandı." ifadeleri kullanılmıştı.Bakanlık Komitesinin kararının, İsrail hükümetinin onayının ardından resmilik kazanması bekleniyor.
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İsrail Dışişleri çalışanları, Türkiye'ye büyükelçi atanmasını videolu mesajla kutladı

20:27 20.09.2022
© Sputnik / Turan Salcıİsrail- Türkiye- Bayrak
İsrail- Türkiye- Bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© Sputnik / Turan Salcı
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İsrail Dışişleri Bakanlığı çalışanları, Türkiye'ye büyükelçi atanması kararını sosyal medyada yayınladıkları görüntülü mesajla kutladı.
İsrail Dışişleri Bakanlığına ait sosyal medya hesaplarından, "Mesajınız var! İsrail ve Türkiye kısa bir süre önce diplomatik ilişkilerinin seviyesini yükseltme kararı aldı ve dün Irit Lillian'ın İsrail'in Ankara Büyükelçisi olarak atanmasına karar verildi." notuyla görüntülü bir kutlama mesajı paylaşıldı.
"Türkiye'deki tüm dostlarımıza mesajımız var" ifadeleriyle paylaşılan videoda, İsrail Dışişleri Bakanlığı çalışanları, İbranice, Türkçe ve İngilizce olarak Türkiye'ye mesaj gönderdi.
Mesajlarında, İsrailli genç yetkililer "Merhaba Türkiye, İsrail'den selamlar!", "Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda çok heyecanlıyız. Mazel Tov! (Tebrikler).", "Türkiye'den dostlarımızın geri gelmesi çok güzel. Sizleri plajlarda görmeyi dört gözle bekliyoruz. Bizim olan sizindir.", "İstanbul'da görüşürüz!" ve "Tebrikler Türkiye" ifadelerini kullandı.
Kökleri Türkiye'ye dayanan İsrailli genç bir kadın yetkili de "Büyükbabası İzmir'de doğmuş, Türkiye'de kökleri olan bir İsrailli olarak benim ve ailemin kalbinde Türkiye'nin yeri çok güçlü ve çok derin. İsrail'den sevgiler. Çok seviyorum!" diye konuştu.

Büyükelçi atama kararı

Türkiye ile İsrail 17 Ağustos'ta, diplomatik ilişkilerin yeniden en üst düzeye çıkarılması ve karşılıklı büyükelçi atanması kararı almıştı.​​​​​​​
İsrail Dışişleri Bakanlığı Atama Komitesi, dün, Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Irit Lillian'ın büyükelçi olarak atanmasına karar vermişti.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Halen Ankara'da görev yapan Irit Lillian, İsrail'in Ankara Büyükelçisi görevine atandı." ifadeleri kullanılmıştı.
Bakanlık Komitesinin kararının, İsrail hükümetinin onayının ardından resmilik kazanması bekleniyor.
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