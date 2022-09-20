Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20220920/ispanya-eurobasket-sampiyonlugunu-madridde-kutladi-1061398332.html
İspanya, EuroBasket şampiyonluğunu Madrid'de kutladı
İspanya, EuroBasket şampiyonluğunu Madrid'de kutladı
İspanya Basketbol Milli Takımı, Avrupa şampiyonluğunu Madrid'de kutladı. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T01:14+0300
2022-09-20T01:14+0300
spor
ispanya
eurobasket
avrupa
şampiyon
basketbol
fransa
madrid
kutlama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1061398450_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0cbd720064f551071d8e87119e69dc4b.jpg
2022 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nı, finalde Fransa'yı 88-76 yenerek kazanan İspanya Basketbol Milli Takımı için Madrid'deki Wizink Spor Salonu'nda bir kutlama organize edildi.İspanyol taraftarlar tıklım tıklım doldurdukları salonda milli basketbolcularına büyük sevgi gösterisinde bulunurken, 'şampiyon' tezahüratlarıyla destek verdi.Taraftarlara hitaben konuşma yapan takım kaptanı 37 yaşındaki Rudy Fernandez, "Sergio'ya (başantrenör) ve bu takımdaki herkese teşekkür etmek istiyorum. Uzun zamandır birlikteyiz. 20 yaşındaki biri gibi bu turnuvadan büyük zevk almamı sağladılar" dedi.İspanya Milli Takımı'nın İtalyan başantrenörü Sergio Scariolo da "'Umudunu Kaybetme' filmini hatırlıyor musunuz? Birilerinin size yapamayacağınızı söylemesine asla izin vermeyin" şeklinde konuştu.Şampiyonanın en değerli oyuncusu seçilen Willy Hernangomez ve finalin en iyi oyuncusu olan kardeşi Juancho Hernangomez salonu dolduran kalabalık tarafından uzun süre alkışlandı.'Seneye dünya şampiyonası var'Taraftarlarla şarkılar söyleyerek eğlenen basketbolcular, "Seneye dünya şampiyonası var" diyerek, gelecek için de iddialı olduklarını vurguladılar.İspanya basketbolda, 2009, 2011, 2015'in ardından 4. kez Avrupa şampiyonluğunu kazandı.
https://sputniknews.com.tr/20220918/2022-avrupa-basketbol-sampiyonasinin-sampiyonu-ispanya-oldu-1061352388.html
ispanya
fransa
madrid
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1061398450_89:0:737:486_1920x0_80_0_0_3b1720d834d9ed25af1f065fb6846747.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ispanya, eurobasket, avrupa, şampiyon, basketbol, fransa, madrid, kutlama
ispanya, eurobasket, avrupa, şampiyon, basketbol, fransa, madrid, kutlama

İspanya, EuroBasket şampiyonluğunu Madrid'de kutladı

01:14 20.09.2022
© AAİspanya Basketbol Milli Takımı, Avrupa şampiyonluğunu Madrid'de kutladı.
İspanya Basketbol Milli Takımı, Avrupa şampiyonluğunu Madrid'de kutladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© AA
Abone olTelegram
İspanya Basketbol Milli Takımı, Avrupa şampiyonluğunu Madrid'de kutladı.
2022 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nı, finalde Fransa'yı 88-76 yenerek kazanan İspanya Basketbol Milli Takımı için Madrid'deki Wizink Spor Salonu'nda bir kutlama organize edildi.
İspanyol taraftarlar tıklım tıklım doldurdukları salonda milli basketbolcularına büyük sevgi gösterisinde bulunurken, 'şampiyon' tezahüratlarıyla destek verdi.
Taraftarlara hitaben konuşma yapan takım kaptanı 37 yaşındaki Rudy Fernandez, "Sergio'ya (başantrenör) ve bu takımdaki herkese teşekkür etmek istiyorum. Uzun zamandır birlikteyiz. 20 yaşındaki biri gibi bu turnuvadan büyük zevk almamı sağladılar" dedi.
İspanya Milli Takımı'nın İtalyan başantrenörü Sergio Scariolo da "'Umudunu Kaybetme' filmini hatırlıyor musunuz? Birilerinin size yapamayacağınızı söylemesine asla izin vermeyin" şeklinde konuştu.
Şampiyonanın en değerli oyuncusu seçilen Willy Hernangomez ve finalin en iyi oyuncusu olan kardeşi Juancho Hernangomez salonu dolduran kalabalık tarafından uzun süre alkışlandı.

'Seneye dünya şampiyonası var'

Taraftarlarla şarkılar söyleyerek eğlenen basketbolcular, "Seneye dünya şampiyonası var" diyerek, gelecek için de iddialı olduklarını vurguladılar.
İspanya basketbolda, 2009, 2011, 2015'in ardından 4. kez Avrupa şampiyonluğunu kazandı.
EuroBasket 2022 finalinde Fransa'yı 88-76 mağlup eden İspanya bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2022
SPOR
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın şampiyonu İspanya oldu
18 Eylül, 23:43
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала