https://sputniknews.com.tr/20220920/ispanya-eurobasket-sampiyonlugunu-madridde-kutladi-1061398332.html

İspanya, EuroBasket şampiyonluğunu Madrid'de kutladı

İspanya, EuroBasket şampiyonluğunu Madrid'de kutladı

İspanya Basketbol Milli Takımı, Avrupa şampiyonluğunu Madrid'de kutladı. 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T01:14+0300

2022-09-20T01:14+0300

2022-09-20T01:14+0300

spor

ispanya

eurobasket

avrupa

şampiyon

basketbol

fransa

madrid

kutlama

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2022 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nı, finalde Fransa'yı 88-76 yenerek kazanan İspanya Basketbol Milli Takımı için Madrid'deki Wizink Spor Salonu'nda bir kutlama organize edildi.İspanyol taraftarlar tıklım tıklım doldurdukları salonda milli basketbolcularına büyük sevgi gösterisinde bulunurken, 'şampiyon' tezahüratlarıyla destek verdi.Taraftarlara hitaben konuşma yapan takım kaptanı 37 yaşındaki Rudy Fernandez, "Sergio'ya (başantrenör) ve bu takımdaki herkese teşekkür etmek istiyorum. Uzun zamandır birlikteyiz. 20 yaşındaki biri gibi bu turnuvadan büyük zevk almamı sağladılar" dedi.İspanya Milli Takımı'nın İtalyan başantrenörü Sergio Scariolo da "'Umudunu Kaybetme' filmini hatırlıyor musunuz? Birilerinin size yapamayacağınızı söylemesine asla izin vermeyin" şeklinde konuştu.Şampiyonanın en değerli oyuncusu seçilen Willy Hernangomez ve finalin en iyi oyuncusu olan kardeşi Juancho Hernangomez salonu dolduran kalabalık tarafından uzun süre alkışlandı.'Seneye dünya şampiyonası var'Taraftarlarla şarkılar söyleyerek eğlenen basketbolcular, "Seneye dünya şampiyonası var" diyerek, gelecek için de iddialı olduklarını vurguladılar.İspanya basketbolda, 2009, 2011, 2015'in ardından 4. kez Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

https://sputniknews.com.tr/20220918/2022-avrupa-basketbol-sampiyonasinin-sampiyonu-ispanya-oldu-1061352388.html

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