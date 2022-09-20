https://sputniknews.com.tr/20220920/iran-cumhurbaskani-reisi-abd-yaptirim-uyguladigi-ulkeleri-birbirine-yaklastiriyor-1061396762.html
İran Cumhurbaşkanı Reisi: ABD, yaptırım uyguladığı ülkeleri birbirine yaklaştırıyor
İran Cumhurbaşkanı Reisi: ABD, yaptırım uyguladığı ülkeleri birbirine yaklaştırıyor
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD’nin, yaptırım uyguladığı ülkeleri birbirine yaklaştırdığını belirtti. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T00:25+0300
2022-09-20T00:25+0300
2022-09-20T00:35+0300
dünya
iran
ibrahim reisi
abd
yaptırım
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, CBS'e yaptığı açıklamalarda ABD'nin birçok ülkeye uyguladığı yaptırımları değerlendirdi.ABD’nin yaptırım politikasının başarısızlığa mahkum olduğunu söyleyen Reisi, “Birkaç ülkeye yaptırım uygulanıyor. Böyle yaparak bu ülkeleri birbirine yakınlaşmaya zorluyorlar, birliklerini güçlendiriyorlar. Bu da Amerikan yaptırımlarını etkisiz hale getiriyor” ifadesini kullandı.
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iran, ibrahim reisi, abd, yaptırım
iran, ibrahim reisi, abd, yaptırım
İran Cumhurbaşkanı Reisi: ABD, yaptırım uyguladığı ülkeleri birbirine yaklaştırıyor
00:25 20.09.2022 (güncellendi: 00:35 20.09.2022) Abone ol
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD’nin, yaptırım uyguladığı ülkeleri birbirine yaklaştırdığını belirtti.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, CBS'e yaptığı açıklamalarda ABD'nin birçok ülkeye uyguladığı yaptırımları değerlendirdi.
ABD’nin yaptırım politikasının başarısızlığa mahkum olduğunu söyleyen Reisi, “Birkaç ülkeye yaptırım uygulanıyor. Böyle yaparak bu ülkeleri birbirine yakınlaşmaya zorluyorlar, birliklerini güçlendiriyorlar. Bu da Amerikan yaptırımlarını etkisiz hale getiriyor” ifadesini kullandı.