https://sputniknews.com.tr/20220920/iran-cumhurbaskani-reisi-abd-yaptirim-uyguladigi-ulkeleri-birbirine-yaklastiriyor-1061396762.html

İran Cumhurbaşkanı Reisi: ABD, yaptırım uyguladığı ülkeleri birbirine yaklaştırıyor

İran Cumhurbaşkanı Reisi: ABD, yaptırım uyguladığı ülkeleri birbirine yaklaştırıyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD’nin, yaptırım uyguladığı ülkeleri birbirine yaklaştırdığını belirtti. 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T00:25+0300

2022-09-20T00:25+0300

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dünya

iran

ibrahim reisi

abd

yaptırım

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, CBS'e yaptığı açıklamalarda ABD'nin birçok ülkeye uyguladığı yaptırımları değerlendirdi.ABD’nin yaptırım politikasının başarısızlığa mahkum olduğunu söyleyen Reisi, “Birkaç ülkeye yaptırım uygulanıyor. Böyle yaparak bu ülkeleri birbirine yakınlaşmaya zorluyorlar, birliklerini güçlendiriyorlar. Bu da Amerikan yaptırımlarını etkisiz hale getiriyor” ifadesini kullandı.

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iran, ibrahim reisi, abd, yaptırım