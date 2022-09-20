https://sputniknews.com.tr/20220920/insaat-malzemelerinin-fiyatlari-eylul-ayinda-yuzde-25-yukseldi-1061406963.html

İnşaat malzemelerinin fiyatları eylül ayında yüzde 25 yükseldi

İnşaat malzemelerinin fiyatları eylül ayında yüzde 25 yükseldi

Enerji fiyatlarının artmasıyla inşaat malzemelerinde de artış durmuyor. Sektör temsilcilerine göre konut fiyatlarında düşüş de hayal. 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T08:30+0300

2022-09-20T08:30+0300

2022-09-20T08:30+0300

ekonomi

inşaat

enerji

zam

konut

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Konutta bir yılda yüzde 173 artan fiyatlara karşı hükümet 500 bin konut projesi başlattı. Ancak bir yılda yüzde 114 zamlanan inşaat malzemelerinde fiyat artışları, 1 Eylül itibariyle hayata geçirilen ve yüzde 25’i bulan doğalgaz ve elektrik zamları ile son sürat devam ediyor. Sektör temsilcileri, bu zamlarla konut fiyatlarında düşüşün her geçen gün daha da zorlaştığı görüşünde.Türkiye’nin önemli cam üreticilerinden Şişecam, enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle ürünlerine yüzde 12 zam yaptığını duyurdu. Çimentodan betona bir çok malzeme de yüzde 25’e varan oranlarda enerji zammına maruz kaldı.YENİLERİ SIRA BEKLİYORCumhuriyet'e konuşan, İnşaat malzemeleri satışı yapan Güral Ticaret sahibi Güral Güven, 1 Eylül’deki enerji zamlarının ardından zamlanan bazı ürünleri şöyle sıraladı:“Torbası 80 lira olan çimento 90 lira oldu, 4.5 lira olan kiremit 5 liraya çıktı, topu 180 lira olan cam yünü 220 liraya geldi. Birçok ürün bu şekilde zamlandı. Bunların yanı sıra bekleyen zamlar da var. Sektörde yeni bir enerji zammı beklentisi var o zamla birlikte yeni fiyat açıklayacak olan fabrikalar da var. Bu zamlar piyasa durgunken böyle. Bir de ürünler satılsa çok daha fazla zamlanır.”İTHAL MALZEMEDEN KAÇIŞTürk Mimar Mühendisler Odaları Birliği İkinci Başkanı Selçuk Uluata, enerji maliyetleri arttıkça hammadde fiyatlarının da artacağını söyleyerek “Bunlar konut fiyatlarına yansıyacak, artacak tabii ki. Bu fiyatlar sosyal konut projeleriyle de düşmez. Çünkü TOKİ ile hitap edilen kesim, konut talebini yaratan kesim değil. Talebi daha üst ve orta kesimler yaratıyor” diye konuştu.Temel inşaat malzemelerine neredeyse 15 günde bir zam geldiğini söyleyen Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Melih Tavukçuoğlu ise “Enerji diyorlar, asgari ücret diyorlar, zam için sürekli bir bahane var. Bugün yüzde 20, 15 gün sonra yüzde 30, fiyatları, artıra artıra gidiyorlar. Bu da doğal olarak konut fiyatlarına yansıyor. Sonra devlet müteahhitliğe soyunup konut fiyatı düşürmeye çalışıyor” dedi.Sektörde projelerin yavaşladığını ve müteahhitlerin iç tasarımda maliyetten kaçınmaya çalıştığını söyleyen Tavukçuoğlu şöyle konuştu:“Sektörde kartonpiyer, korniş yapmayanları duyuyoruz. Ev fiyatını artırmayıp satışı kolaylaştırmak için ithal malzemelerden kaçınmaya çalışılıyor. Artık 1+1, 2+1 evlere sığmaya alışmalıyız, çünkü 3+1, 4+1’ler için en alan kaldı ne de para.”Malzemelerdeki fiyat artışlarının manipülatif olduğu iddialarını değerlendiren Ankara İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Bülent Tatlı ise “Ekonominin durumu ortada. Ne manipülasyonu. Sektör bileşenleri ile görüşüyoruz kimsede bir gerileme umudu yok. Fiyatların düşeceğine dair hiç olumlu bir cümle duymuyoruz” diye konuştu.GERİYE GİDİŞ DEVAM EDİYORTürkiye Hazır Beton Birliği’nin (THBB) “Hazır Beton Endeksi, Ağustos 2022” raporuna göre, faaliyette geçen ağustosta yukarı yönlü hareket olsa da yılın başından bu yana inşaatın halen yönünü tayin edemediği görülüyor. Ağustos ayında “beklenti ve güven” endeksleri eşik değerin altında kaldı. THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık şöyle konuştu: “Bu tablo hem mevcut durumda hem önümüzdeki dönemde inşaatta beklenen canlanmadan halen uzak olduğumuz anlamına geliyor. Yılın ikinci çeyreğinde negatif büyüyen inşaat sektöründe geriye gidiş devam ediyor.”

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inşaat, enerji, zam, konut