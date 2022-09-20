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İmamoğlu'nun avukatından yarınki 'YSK üyelerine hakaret' davası öncesi açıklama
İmamoğlu'nun avukatından yarınki 'YSK üyelerine hakaret' davası öncesi açıklama
İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın yarınki duruşması öncesi konuşan avukat Kemal Polat, "Savcılık, inceleme neticesinde... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T17:43+0300
2022-09-20T17:46+0300
ekrem imamoğlu
politika
yüksek seçim kurulu (ysk)
dava
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Eski Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ve kurul üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davası yarın görülmeye devam edilecek.Yarınki duruşma öncesi Cumhuriyet'e konuşan İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, "Daha önceki taleplerimize ilişkin ara karar oluşturulmasını bekliyoruz" dedi. Polat, "Dosya taleplerimize ilişkin inceleme talebimiz savcılığa sunulmuştu. Şimdi savcılık, inceleme neticesinde ne diyecek onu göreceğiz" değerlendirmesini yaptı. Polat, yarın bir karar beklemediğini söyledi.Ne olmuştu?İBB Başkanı İmamoğlu'nun, 13 bin oy fark ile kazandığı 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla iddianame hazırlanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede o dönem Yüksek Seçim Kurulu’nda çalışan Emekli YSK Başkanı Sadi Güven’in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtilmişti.İddianamede İmamoğlu’nun 'kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapsi ile seçme ve seçilme haklarından mahrumiyeti istenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220602/icisleri-bakani-soylunun-avukatindan-imamoglu-aciklamasi-tum-hukusal-haklarimizi-kullanacagiz-1056911248.html
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ekrem imamoğlu, yüksek seçim kurulu (ysk), dava
ekrem imamoğlu, yüksek seçim kurulu (ysk), dava

İmamoğlu'nun avukatından yarınki 'YSK üyelerine hakaret' davası öncesi açıklama

17:43 20.09.2022 (güncellendi: 17:46 20.09.2022)
© İBB/ONUR GUNALİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler hattında gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler hattında gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© İBB/ONUR GUNAL
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İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın yarınki duruşması öncesi konuşan avukat Kemal Polat, "Savcılık, inceleme neticesinde ne diyecek onu göreceğiz" dedi.
Eski Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ve kurul üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davası yarın görülmeye devam edilecek.
Yarınki duruşma öncesi Cumhuriyet'e konuşan İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, "Daha önceki taleplerimize ilişkin ara karar oluşturulmasını bekliyoruz" dedi. Polat, "Dosya taleplerimize ilişkin inceleme talebimiz savcılığa sunulmuştu. Şimdi savcılık, inceleme neticesinde ne diyecek onu göreceğiz" değerlendirmesini yaptı. Polat, yarın bir karar beklemediğini söyledi.

Ne olmuştu?

İBB Başkanı İmamoğlu'nun, 13 bin oy fark ile kazandığı 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla iddianame hazırlanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede o dönem Yüksek Seçim Kurulu’nda çalışan Emekli YSK Başkanı Sadi Güven’in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtilmişti.
İddianamede İmamoğlu’nun 'kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapsi ile seçme ve seçilme haklarından mahrumiyeti istenmişti.
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
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İçişleri Bakanı Soylu'nun avukatından İmamoğlu açıklaması: Tüm hukuksal haklarımızı kullanacağız
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