https://sputniknews.com.tr/20220920/icisleri-bakanligi--1-terorist-daha-teslim-oldu-1061433102.html

İçişleri Bakanlığı: 1 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: 1 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, "Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü... 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T18:51+0300

2022-09-20T18:51+0300

2022-09-20T18:51+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

pkk

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İçişleri Bakanlığı, PKK mensubu 1 kişinin daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim oldu.Teslim olan örgüt mensubunun 2010 yılında örgüte katıldığı, Kuzey Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 90’a yükseldi.

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içişleri bakanlığı, pkk