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https://sputniknews.com.tr/20220920/icisleri-bakanligi--1-terorist-daha-teslim-oldu-1061433102.html
İçişleri Bakanlığı: 1 terörist daha teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: 1 terörist daha teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, "Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T18:51+0300
2022-09-20T18:51+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
pkk
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İçişleri Bakanlığı, PKK mensubu 1 kişinin daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim oldu.Teslim olan örgüt mensubunun 2010 yılında örgüte katıldığı, Kuzey Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 90’a yükseldi.
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içişleri bakanlığı, pkk
içişleri bakanlığı, pkk

İçişleri Bakanlığı: 1 terörist daha teslim oldu

18:51 20.09.2022
© AAİçişleri Bakanlığı'ndan evsizler ve sokak hayvanlarına ilişkin iki genelge
İçişleri Bakanlığı'ndan evsizler ve sokak hayvanlarına ilişkin iki genelge - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© AA
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İçişleri Bakanlığı, "Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu" açıklamasında bulundu
İçişleri Bakanlığı, PKK mensubu 1 kişinin daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensubunun 2010 yılında örgüte katıldığı, Kuzey Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 90’a yükseldi.
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