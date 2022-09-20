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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220920/hollandada-enerji-krizine-karsi-yeni-onlemler-alindi-1061435591.html
Hollanda'da enerji krizine karşı yeni önlemler alındı
Hollanda'da enerji krizine karşı yeni önlemler alındı
Hollanda'da 1 Ocak 2023'ten itibaren enerji ücretlerinde tavan fiyat uygulamasına gidilecek. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T19:42+0300
2022-09-20T19:42+0300
avrupa'da enerji krizi
hollanda
enerji krizi
elektrik
gaz
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Hollanda hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede yaşanan enerji krizi nedeniyle bazı önlemler alındığı açıklandı.Açıklamada, 1 Ocak 2023'ten itibaren gaz ve elektrik ücretleri için yıl boyunca geçici bir tavan fiyat uygulamasına gidileceği, bunun bir metreküp gaz için yaklaşık 1.50 euro ve bir kilovat elektrik için 70 cent olduğu belirtildi.Enerji fiyatlarındaki gelişmeye göre tavan fiyatın düşürülebileceği fakat gaz için metreküp başına 1.20 euroun altına düşülmeyeceği ifadesi kullanıldı.Tavan fiyat uygulaması sayesinde ortalama bir hanenin yıllık 2 bin 280 euro, aylık ise 190 euro tasarruf yapacağı kaydedildi.Hükümetin fiyat tavanını ortalama düzeyde güvence altına aldığı, bunun bir hanenin yılda ortalama 1200 metreküp gaz ve 2 bin 400 kilovat elektrik tüketeceği hesabı ile yapıldığı, ortalama miktarda gaz ve elektrik tüketen bir hanenin aylık faturasının 290 euroyu geçmeyeceği aktarıldı.Enerji faturalarına iki farklı ücret yansıyacağı, ortalama tüketim limitine kadar olan kısım için sabit tavan fiyat tutarı olacağı, ortalama tüketimin üzerindeki kısım için ise piyasa fiyatının yansıyacağı belirtildi. Bunun enerji tasarrufunu teşvik etmek için yapıldığı bilgisi paylaşıldı.Aylık enerji faturalarının 1 Kasım'dan itibaren bir ara çözüm yoluyla düşürülebileceği belirtilirken, enerji şirketlerinin ise önümüzdeki kış faturaları ödeyemeyen hanelerin gaz ve elektriğini kapatmasına izin verilmeyeceği, hanelerin büyük borçlar oluşturmasını önlemek için ise bir acil durum fonu oluşturulacağı açıklandı.Tavan fiyatı uygulaması nedeniyle, önümüzdeki yıl için enerji vergisinin azaltılma planının iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.Fiyat tavanına ek olarak, gelecek yıl düşük gelirliler için 1300 euroluk enerji ek ücreti verileceği kaydedildi.
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hollanda, enerji krizi, elektrik, gaz
hollanda, enerji krizi, elektrik, gaz

Hollanda'da enerji krizine karşı yeni önlemler alındı

19:42 20.09.2022
© AP Photo / Evert ElzingaRed Light
Red Light - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© AP Photo / Evert Elzinga
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Hollanda'da 1 Ocak 2023'ten itibaren enerji ücretlerinde tavan fiyat uygulamasına gidilecek.
Hollanda hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede yaşanan enerji krizi nedeniyle bazı önlemler alındığı açıklandı.
Açıklamada, 1 Ocak 2023'ten itibaren gaz ve elektrik ücretleri için yıl boyunca geçici bir tavan fiyat uygulamasına gidileceği, bunun bir metreküp gaz için yaklaşık 1.50 euro ve bir kilovat elektrik için 70 cent olduğu belirtildi.
Enerji fiyatlarındaki gelişmeye göre tavan fiyatın düşürülebileceği fakat gaz için metreküp başına 1.20 euroun altına düşülmeyeceği ifadesi kullanıldı.
Tavan fiyat uygulaması sayesinde ortalama bir hanenin yıllık 2 bin 280 euro, aylık ise 190 euro tasarruf yapacağı kaydedildi.
Hükümetin fiyat tavanını ortalama düzeyde güvence altına aldığı, bunun bir hanenin yılda ortalama 1200 metreküp gaz ve 2 bin 400 kilovat elektrik tüketeceği hesabı ile yapıldığı, ortalama miktarda gaz ve elektrik tüketen bir hanenin aylık faturasının 290 euroyu geçmeyeceği aktarıldı.
Enerji faturalarına iki farklı ücret yansıyacağı, ortalama tüketim limitine kadar olan kısım için sabit tavan fiyat tutarı olacağı, ortalama tüketimin üzerindeki kısım için ise piyasa fiyatının yansıyacağı belirtildi. Bunun enerji tasarrufunu teşvik etmek için yapıldığı bilgisi paylaşıldı.
Aylık enerji faturalarının 1 Kasım'dan itibaren bir ara çözüm yoluyla düşürülebileceği belirtilirken, enerji şirketlerinin ise önümüzdeki kış faturaları ödeyemeyen hanelerin gaz ve elektriğini kapatmasına izin verilmeyeceği, hanelerin büyük borçlar oluşturmasını önlemek için ise bir acil durum fonu oluşturulacağı açıklandı.
Tavan fiyatı uygulaması nedeniyle, önümüzdeki yıl için enerji vergisinin azaltılma planının iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.
Fiyat tavanına ek olarak, gelecek yıl düşük gelirliler için 1300 euroluk enerji ek ücreti verileceği kaydedildi.
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