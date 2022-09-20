https://sputniknews.com.tr/20220920/herson-halk-konseyi-rusyaya-baglanmak-icin-referandum-cagrisi-yapti-1061411765.html
Herson Halk Konseyi, Rusya’ya bağlanmak için referandum çağrısı yaptı
Herson Halk Konseyi, Rusya’ya bağlanmak için referandum çağrısı yaptı
Ukrayna’da Rusya güçlerinin denetiminde bulunan Herson bölgesinin halk konseyi, bölgenin lideri Vladimir Saldo’ya Herson’un Rusya’ya bağlanması adına bir an... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T11:38+0300
2022-09-20T11:38+0300
2022-09-20T11:56+0300
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Herson’daki halk konseyinin, Rus güçlerinin denetimine geçmesi sonrası bölgede oluşturulan askeri-sivil idarenin başındaki Saldo’ya başvurarak Herson’da Rusya’ya bağlanma referandumu düzenlenmesini istediği belirtildi.Konseyin, gerçekleştirdiği toplantı sonrasında yayınladığı açıklamada, “Herson bölgesinin Rusya Federasyonu’na bağlanması için bir an önce referandum düzenlenmesi kararının tam zamanı olduğunu düşünmekteyiz. Bu durum şimdiye dek olmadığı kadar acil ele alınması gereken bir konudur” denildi.'Referanduma başvuru kararı Herson'da yaşayan insanların teklifleri doğrultusunda alındı'Herson halk konseyi yetkilileri, referandum düzenlenmesi başvurusunda bulunma kararının, ‘sivil toplum kuruluşları ile Herson’da yaşayan insanların teklifleri ve dilekleri doğrultusunda’ alındığını belirtti.Referandum düzenlenmesinin Herson sakinleri tarafından destekleneceğinden emin olduklarını kaydeden yetkililer, Rusya’ya bağlanmanın ‘Herson topraklarını güvenli bir yer hâline getireceğini’ ifade ettiler.Tamamıyla Rus ordusunun denetiminde bulunan Herson bölgesinin idarecileri, temmuz ayında Rusya’ya bağlanma referandumu için bir seçim komisyonu oluşturmuştu ve bölgede referandum hazırlıkları önceden beri sürüyordu. Bununla beraber referandum düzenlenmesine ilişkin bir karar henüz alınmamıştı.Daha önce, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin toplum odaları da cumhuriyetlerin liderlerine bir an önce Rusya’ya bağlanma referandumu düzenlenmesi için dün başvuruda bulunmuştu.
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, referandum, herson
Herson Halk Konseyi, Rusya’ya bağlanmak için referandum çağrısı yaptı
11:38 20.09.2022 (güncellendi: 11:56 20.09.2022) Abone ol
Ukrayna’da Rusya güçlerinin denetiminde bulunan Herson bölgesinin halk konseyi, bölgenin lideri Vladimir Saldo’ya Herson’un Rusya’ya bağlanması adına bir an önce referandum düzenlenmesi için başvuruda bulundu.
Herson’daki halk konseyinin, Rus güçlerinin denetimine geçmesi sonrası bölgede oluşturulan askeri-sivil idarenin başındaki Saldo’ya başvurarak Herson’da Rusya’ya bağlanma referandumu düzenlenmesini istediği belirtildi.
Konseyin, gerçekleştirdiği toplantı sonrasında yayınladığı açıklamada, “Herson bölgesinin Rusya Federasyonu’na bağlanması için bir an önce referandum düzenlenmesi kararının tam zamanı olduğunu düşünmekteyiz. Bu durum şimdiye dek olmadığı kadar acil ele alınması gereken bir konudur” denildi.
'Referanduma başvuru kararı Herson'da yaşayan insanların teklifleri doğrultusunda alındı'
Herson halk konseyi yetkilileri, referandum düzenlenmesi başvurusunda bulunma kararının, ‘sivil toplum kuruluşları ile Herson’da yaşayan insanların teklifleri ve dilekleri doğrultusunda’ alındığını belirtti.
Referandum düzenlenmesinin Herson sakinleri tarafından destekleneceğinden emin olduklarını kaydeden yetkililer, Rusya’ya bağlanmanın ‘Herson topraklarını güvenli bir yer hâline getireceğini’ ifade ettiler.
Tamamıyla Rus ordusunun denetiminde bulunan Herson bölgesinin idarecileri, temmuz ayında Rusya’ya bağlanma referandumu için bir seçim komisyonu oluşturmuştu ve bölgede referandum hazırlıkları önceden beri sürüyordu. Bununla beraber referandum düzenlenmesine ilişkin bir karar henüz alınmamıştı.
Daha önce, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin toplum odaları da cumhuriyetlerin liderlerine bir an önce Rusya’ya bağlanma referandumu düzenlenmesi için dün başvuruda bulunmuştu.